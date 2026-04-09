대구시 직원 동호회, 아동복지시설에 도서 1000여 권 기부

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- 대구시 공무원 문학회가 9일 대구아동복지센터를 방문해 도서 1000권과 문화상품권을 기부했다.
- 79명 회원들은 도서 정리와 환경정비 봉사활동을 펼쳐 아이들의 쾌적한 독서환경 조성을 지원했다.
- 시는 29개 동호회를 대상으로 연 1회 이상 봉사활동을 권장하며 공직사회 주도의 나눔문화 확산을 추진 중이다.
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29개 동호회 연계 자원봉사 확대… 지역 상생 공직문화 확산 앞장
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시 공무원들이 지역 아동들을 위한 따뜻한 지식 나눔에 나섰다. 대구시 소속 직원 동호회인 '공무원 문학회'는 9일 대구아동복지센터를 방문해 도서 약 1000권과 문화상품권을 전달하고 시설 내 봉사활동을 펼쳤다.
이번 기부는 지역 아동들의 건강한 성장과 정서적 안정을 지원하고, 문화적 경험 확대에 기여하기 위해 마련됐다. 총 79명의 회원으로 구성된 '공무원 문학회'(회장 김창엽 신공항건설국장)는 평소 독서 토론과 문학 기행 등을 통해 다져온 인문학적 소양을 지역사회와 나누고자 이번 행사를 기획했다.
이날 문학회 회원들은 직원들이 직접 기증한 도서 1000여 권을 전달한 뒤, 시설 내 도서 정리와 환경정비 활동을 전개하며 아이들이 쾌적한 환경에서 독서를 즐길 수 있도록 힘을 보탰다. 대구시는 이번 활동을 기점으로 직원 동호회와 연계한 지역사회 자원봉사 활동을 본격적으로 추진할 계획이다.
시는 소속 29개 동호회를 대상으로 연 1회 이상 봉사활동 참여를 권장하고 있으며, 각 동호회의 특색을 살린 사회공헌 활동을 통해 공직사회 주도의 나눔문화 확산에 앞장서고 있다. 주요 활동 분야는 ▲환경정화 등 지역환경 개선 활동 ▲취약계층 지원을 위한 나눔 및 봉사활동 ▲문화·예술 체험 지원 ▲재능기부 및 참여형 봉사활동 등이다.
이러한 활동은 단순한 일회성 지원을 넘어 직원들이 자발적으로 참여하는 지속 가능한 나눔 활동으로서 의미가 크며, 지역사회와 상생하는 공직문화 확산에도 기여할 것으로 기대된다.
안중곤 대구광역시 행정국장은 "직원 동호회 활동을 통한 봉사는 조직 내 소통과 화합을 높이는 동시에 지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있는 뜻깊은 활동"이라며 "앞으로도 다양한 봉사 프로그램을 통해 공공기관의 사회적 책임을 적극 이행해 나가겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com