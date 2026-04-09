유희태 완주군수 예비후보, 선거사무소 개소

AI 핵심 요약beta
- 유희태 완주군수 예비후보가 8일 선거사무소 개소식을 열었다.
- 삼봉1로 '완주대도약' 캠프에서 차담회로 3000여 명 방문객과 소통했다.
- 각계 단체와 의원들이 지지 선언하며 정책 중심 행보를 다졌다.
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3000여 명 방문…정책 중심 선거운동 본격화
[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 유희태 완주군수 예비후보가 8일 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.
이날 개소식은 완주군 삼봉1로 선거사무소 '완주대도약' 캠프에서 오전 10시부터 오후 5시까지 진행됐으며, 별도의 공식 행사 없이 차담회 형식으로 방문객들과 자유롭게 소통하는 방식으로 운영됐다.
유희태 예비후보는 "완주군의 더 큰 발전을 위해 많은 관심과 따뜻한 격려를 부탁드린다"며 "군정에 도움이 될 정책이나 아이디어가 있다면 언제든 제안해 달라"고 말했다.
행사에는 호남유권자연합과 장애인연합, 노동계 등 각계 단체가 참석해 지지를 선언했으며, 노인회와 어린이집연합회, 예술계, 해병전우회 등 다양한 지역 단체 관계자들도 방문했다.
또 완주군의회 유의식 의장과 김재천 부의장을 비롯한 군의원들과 송지용 전 전북도의장, 전·현직 도의원과 군의원, 지방선거 출마자들도 참석해 힘을 보탰다.
유 예비후보 측은 이날 약 3000여 명이 선거사무소를 방문한 것으로 집계됐다고 밝혔다.
유희태 예비후보는 이번 개소식을 계기로 지역 민심을 폭넓게 청취하고 정책 중심의 선거운동을 이어갈 계획이다.
lbs0964@newspim.com