안산시 '녹물 없는 우리 집 수도관 개량 지원사업' 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기 안산시가 9일 노후주택 상수도관 녹물 예방을 위해 개량 지원사업을 추진한다고 밝혔다.
- 준공 후 20년 이상 경과한 130㎡ 이하 주택을 대상으로 올해 5억 3700만 원을 투입해 620세대를 지원한다.
- 옥내급수관은 최대 180만 원, 공용배관은 최대 60만 원을 지원하며 이달부터 12월까지 신청을 받는다.
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이민근 시장 "시민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있는 주거환경 조성"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 노후주택 상수도관에서 발생할 수 있는 녹물을 예방하고 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위해 '녹물 없는 우리 집 수도관 개량 지원사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.
시에 따르면 지원 대상은 급수관 노후로 인해 녹물 출수, 수압 저하, 누수 등 수돗물 이용에 불편을 겪고 있는 준공 후 20년 이상 경과한 130㎡ 이하 단독주택과 공동주택이다.
시는 올해 총 5억 3,700만 원의 사업비를 투입해 옥내급수관 100세대와 공동주택 공용배관 약 520세대에 대한 개량을 지원할 예정이다. 지원금은 세대별로 옥내급수관의 경우 최대 180만 원, 공용배관은 최대 60만 원까지 지원된다. 기초생활수급자와 차상위계층 소유 주택, 사회복지시설에는 최대 220만 원까지 지원한다.
다만, 재개발·재건축·리모델링 등으로 사업승인 인가를 받은 주택과 최근 5년 이내 같은 사업으로 지원받아 개량한 주택은 지원 대상에서 제외된다.
신청 기간은 이달부터 12월까지이며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 신청을 희망하는 시민은 안산시 상하수도사업소 누리집 공지사항을 참고해 신청서를 작성한 뒤 수도시설과에 방문하거나 팩스(031-481-3627)로 신청하면 된다.
이민근 안산시장은 "노후 수도관 개량 지원사업이 시민들이 안심하고 수돗물을 사용할 수 있는 주거환경 조성에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 노력하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com