김해시, 위기가구 조기 발굴·맞춤지원 체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 김해시가 9일 빅데이터로 위기가구 1만2662건 발굴했다.
- 이중 1만1680건을 공적급여와 민간자원으로 연계 지원했다.
- 2026년 컨퍼런스에서 우수사례로 선정돼 김해형 복지모델 확대한다.
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공적급여 1만1680건 지원 체계 운영
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시는 현장 중심의 맞춤형 복지서비스 체계를 본격 구축해 위기가구 조기 발굴과 복지사각지대 해소에 나섰다.
9일 김해시에 따르면 빅데이터 기반 복지사각지대 발굴시스템과 고독사 위험군 조사, 주민신고 채널 등을 통해 2025년 기준 총 1만2662건의 위기가구를 발굴했다.
이 중 1만1680건은 공적급여와 민간자원으로 연계돼 지원이 이뤄졌다. 단순 발굴에 그치지 않고 실질 지원으로 이어지는 구조가 현장에서 작동하고 있다는 설명이다.
복지 접근 경로도 다양해졌다. 시는 온라인 카카오톡 채널 '김해야! 톡'과 오프라인 채널 '김해야! 통'을 통해 약 19만건의 복지정보 제공과 상담이 이뤄졌다. 우편 안내와 생활실태 확인 등 복지등기사업을 병행하며 비대면·현장 결합형 발굴 시스템을 운영하고 있다.
갑작스러운 위기상황에는 긴급복지와 희망지원금을 신속히 지원하고, 복합적 어려움이 있는 가구에는 통합사례관리를 통해 공공·민간 자원을 맞춤형으로 연계하고 있다.
이러한 성과로 김해시는 한국사회보장정보원이 주최하는 '2026년 사례공유 컨퍼런스'에서 우수사례 지자체로 선정돼 발표할 예정이다.
김해형 민관협력 복지모델 구축도 확대됐다. '119가야행복충전', '정성한끼', '가야반딧불이', 'AI안심울타리', '우리동네 행복복지' 등 사업을 통해 생계, 교육, 돌봄 등 다양한 영역에서 지원 체계를 마련하고 있다.
박종주 복지국장은 "복지는 행정 안에서 끝나는 것이 아니라 현장에서 완성된다"며 "위기가구를 놓치지 않는 복지 시스템으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com