이애형 경기도의원, 수원 버드내도서관 노후 냉난방기 개선 정담회 개최

AI 핵심 요약beta
- 이애형 경기도의회 교육행정위원장이 8일 버드내도서관에서 냉난방기 교체 공사 정담회를 열었다.
- 노후 설비 개선과 이용자 요구를 반영해 6억 원 예산으로 공사를 추진한다.
- 공사 일정과 이용자 불편 최소화 방안을 논의하며 쾌적한 도서관 환경을 강조했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원 세류1·2·3동 및 권선1동)은 지난 8일 버드내도서관(수원시 권선구 소재)에서 최현주 수원시 도서관사업소장 등 관계직원들과 함께 버드내도서관 노후 냉난방기 교체 공사 추진을 위한 정담회를 개최했다고 9일 밝혔다.
버드내도서관 노후 냉난방기 교체 공사는 장기간 사용으로 인한 설비 노후화와 이용자들의 지속적인 개선 요구를 반영해 추진되는 사업으로, 이애형 위원장이 경기도 특별조정교부금을 확보하여 마련된 총 6억 원의 예산을 바탕으로 추진될 예정으로 알려져있다.
이날 정담회에서는 냉난방기 교체 공사 일정과 추진 현황, 공사 추진에 따른 이용자 불편 최소화 방안 등을 중심으로 논의가 이루어졌다.
이 위원장은 "냉난방 설비 개선은 이용자의 만족도와 직결되는 부분으로, 누구나 편안하게 머물 수 있는 도서관 환경 조성을 위해 필요한 부분"이라며 "이번 사업을 통해 주민들이 일상적으로 이용하는 버드내도서관이 더욱 쾌적하고 편리한 공간으로 개선되기를 기대한다"고 밝혔다.
이어 "주민들이 체감할 수 있는 작은 변화들이 모여 삶의 질을 높인다고 생각한다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심하게 살피며, 지역의 교육·문화 공간이 보다 편리하고 친근한 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com