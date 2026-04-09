솔루스첨단소재, 전지박 공급망 유럽·북미 이원화

AI 핵심 요약beta
- 솔루스첨단소재가 9일 유럽·북미 중심 전지박 공급 역량 강화에 나섰다.
- UBS 리서치에 구글 전기차 검색 지수가 최고 수준을 기록했다.
- ESS 시장 성장으로 제품 포트폴리오 다변화와 고객 대응력을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 솔루스첨단소재가 글로벌 에너지 공급망 불안정 속 전기차·에너지저장장치(ESS) 수요 확대에 대응해 유럽과 북미를 중심으로 전지박 공급 역량 강화에 나섰다고 9일 밝혔다.
글로벌 투자은행 UBS가 발표한 리서치 데이터에 따르면 구글 내 전기차 검색 지수가 역대 최고 수준을 기록했다. 유가 변동성 확대로 내연기관차 대비 전기차의 유지비 장점이 부각되면서 소비자 관심이 실제 구매 수요로 연결되고 있으며, 전기차 밸류체인 내 배터리 소재 수요 확대 기대감도 커지고 있다는 분석이다.
지난 7일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 이란 간 호르무즈 해협 관련 2주 한시적 휴전 합의로 유가 선물 가격이 단기 변동성을 보이고 있으나 에너지 안보에 대한 긴장감은 여전히 높다.
솔루스첨단소재는 현재 헝가리 공장을 가동 중이며, 유럽 현지에서 물류 효율성과 공급 안정성을 동시에 확보한 상태다. 북미에서는 캐나다 퀘벡 지역에 생산기지 구축을 추진하며 글로벌 고객사 대응력을 강화하고 있다.
ESS 시장 성장세도 주요 기회 요인으로 꼽힌다. 회사는 ESS용 전지박 비중 확대를 통해 제품 포트폴리오를 다변화하며 전기차 외 추가 성장 축을 확보하고 있다.
회사 관계자는 "유가의 방향성보다 중요한 것은 전기차와 ESS 중심의 구조적 수요 확대"라며 "유럽과 북미 생산 거점을 기반으로 고객 대응력을 강화하고 안정적인 공급 체계를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com