솔루스첨단소재, 2분기 전지박 물량 확대 본격화

4월 하이엔드 제품 공급 개시…하반기 월 2000톤 이상 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전지박 전문기업 솔루스첨단소재는 2분기부터 전지박 출하 확대가 본격화되며 수익성 개선이 가시화될 것으로 기대된다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 헝가리 공장은 유럽 및 북미 고객사의 공급 요청 증가에 따라 2분기부터 전지박 공급 물량이 본격적으로 늘어날 전망이다. 2분기 예정된 고객사 공급 물량은 월 평균 약 1000톤을 상회하고, 하반기에는 두배 수준인 월 평균 2000톤 이상으로 확대될 것으로 전망된다.

특히 4월부터는 유럽 소재 기존 배터리사의 신규 프로젝트 하이엔드 제품 양산 공급이 시작된다. 회사는 해당 프로젝트가 솔루스첨단소재 단독으로 공급하며 고부가 제품인 만큼 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

솔루스첨단소재 로고. [사진=솔루스첨단소재]

이에 따라 2분기에는 물량 확대에 따른 규모의 경제 효과가 본격 반영되며 상각 전 영업이익(EBITDA) 기준 흑자전환이 가능할 것으로 전망된다. EBITDA는 이자와 세금, 감가상각비를 반영하기 전 이익으로 기업의 현금 창출력을 보여주는 대표적인 수익성 지표다.

아울러 지난달 유럽연합(EU)이 산업가속화법(IAA) 시행을 공표함에 따라 역내 생산 기반을 갖춘 배터리 소재 기업에 대한 수요 확대 흐름도 이어지고 있다. 회사 측은 유럽 정책 환경 변화에 맞춘 공급 대응 체제를 고도화하고 있다고 밝혔다.

솔루스첨단소재 관계자는 "2분기를 기점으로 전지박 물량 확대 효과가 실적에 본격 반영된다"라며 "가동률 상승과 고수익 제품 중심으로 원가 구조 개선을 통해 안정적인 수익 창출 기반을 마련해 나가겠다"고 전했다.

nylee54@newspim.com