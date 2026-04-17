전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.17 (금)
KYD 디데이
라이프

속보

더보기

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월17일

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

(금요일·음력 3월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월17일(금요일·음력 3월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)

* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.

쥐띠

◆ 쥐띠(子)

60년생 : 다시 뛰는 모습을 보고 크게 신뢰를 얻겠다.
72년생 : 역발상적 사고가 큰 성공을 부르겠다.
84년생 : 어렵던 일이 풀리면서 기쁜 일이 생기겠다.
96년생 : 떠났던 사람들이 다시 모여 일을 도모하겠다.
소띠

◆ 소띠(丑)

61년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 사랑을 하겠다.
73년생 : 돈이 자주 많이 들어올 운세이겠다.
85년생 : 돈이 돈을 벌어들이는 형세이겠다.
97년생 : 횡재하는 일이 생기겠다.
호랑이띠

◆ 범띠(寅)

62년생 : 절실하게 원하는 일이 이루어지겠다.
74년생 : 공공기관으로부터 인정을 받겠다.
86년생 : 어렵던 일들이 없어지겠다.
98년생 : 외로움을 많이 느끼겠다.
토끼띠

◆ 토끼띠(卯)

63년생 : 통장으로 돈이 들어오겠다.
75년생 : 더 좋은 일이 기다리고 있겠다.
87년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
99년생 : 흉한 소식이 들려올 수 있겠다.
용띠

◆ 용띠(辰)

64년생 : 새로운 인연을 맺겠다.
76년생 : 상속 운세가 매우 강하겠다.
88년생 : 주변의 도움이 있겠다.
00년생 : 뜻이 통하는 사람을 만나겠다.
뱀띠

◆ 뱀띠(巳)

65년생 : 기다려 보는 것이 좋겠다.
77년생 : 전략적 사고보다는 실천적 사고가 중요하겠다.
89년생 : 박수 받을 일이 많이 생기겠다.
01년생 : 경사스러운 일이 겹쳐 생기겠다.
말띠

◆ 말띠(午)

66년생 : 장애물이 없어지고 꽃길이 열리겠다.
78년생 : 지금 밀리면 큰 낭패를 볼 수 있겠다.
90년생 : 생각했던 일이 성공하겠다.
02년생 : 행복의 나라로 가는 행복이 오겠다.
양띠

◆ 양띠(未)

67년생 : 자기의 생각을 정확하게 표현하는 것이 좋겠다.
79년생 : 남들 눈에 잘 보이는 일을 하겠다.
91년생 : 우직하게 밀고 나가는 뚝심이 필요하겠다.
03년생 : 잊을 것은 잊고 가는 것이 좋겠다.
원숭이띠

◆ 원숭이띠(申)

68년생 : 돈, 명예를 한꺼번에 얻는 행운이 있겠다,
80년생 : 주변으로부터 신뢰를 얻겠다.
92년생 : 마음을 굳게 먹고 결심해야 하겠다.
04년생 : 동그라미처럼 둥글둥글하게 살아야 하겠다.
닭띠

◆ 닭띠(酉)

69년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
81년생 : 뿔뿔히 흩어지는 모양이겠다.
93년생 : 결과보다는 과정을 중요하게 생각해야 하겠다.
05년생 : 마음 따라가는 것이 좋은 일이겠다.
개띠

◆ 개띠(戌)

70년생 : 뜻밖의 좋은 소식에 흠(鑫)하겠다.
82년생 : 뜻한 바를 이루어 내겠다.
94년생 : 좋은 결과가 있겠다.
돼지띠

◆ 돼지띠(亥)

71년생 : 시절 인연을 만나 사랑에 빠지겠다.
83년생 : 소망한 대로 일이 잘 풀려나가겠다.
95년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.

 

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 오늘 홍준표와 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동