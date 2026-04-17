(금요일·음력 3월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월17일(금요일·음력 3월1일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 다시 뛰는 모습을 보고 크게 신뢰를 얻겠다.
72년생 : 역발상적 사고가 큰 성공을 부르겠다.
84년생 : 어렵던 일이 풀리면서 기쁜 일이 생기겠다.
96년생 : 떠났던 사람들이 다시 모여 일을 도모하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 좋은 사람을 만나 좋은 사랑을 하겠다.
73년생 : 돈이 자주 많이 들어올 운세이겠다.
85년생 : 돈이 돈을 벌어들이는 형세이겠다.
97년생 : 횡재하는 일이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 절실하게 원하는 일이 이루어지겠다.
74년생 : 공공기관으로부터 인정을 받겠다.
86년생 : 어렵던 일들이 없어지겠다.
98년생 : 외로움을 많이 느끼겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 통장으로 돈이 들어오겠다.
75년생 : 더 좋은 일이 기다리고 있겠다.
87년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
99년생 : 흉한 소식이 들려올 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 새로운 인연을 맺겠다.
76년생 : 상속 운세가 매우 강하겠다.
88년생 : 주변의 도움이 있겠다.
00년생 : 뜻이 통하는 사람을 만나겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 기다려 보는 것이 좋겠다.
77년생 : 전략적 사고보다는 실천적 사고가 중요하겠다.
89년생 : 박수 받을 일이 많이 생기겠다.
01년생 : 경사스러운 일이 겹쳐 생기겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 장애물이 없어지고 꽃길이 열리겠다.
78년생 : 지금 밀리면 큰 낭패를 볼 수 있겠다.
90년생 : 생각했던 일이 성공하겠다.
02년생 : 행복의 나라로 가는 행복이 오겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 자기의 생각을 정확하게 표현하는 것이 좋겠다.
79년생 : 남들 눈에 잘 보이는 일을 하겠다.
91년생 : 우직하게 밀고 나가는 뚝심이 필요하겠다.
03년생 : 잊을 것은 잊고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 돈, 명예를 한꺼번에 얻는 행운이 있겠다,
80년생 : 주변으로부터 신뢰를 얻겠다.
92년생 : 마음을 굳게 먹고 결심해야 하겠다.
04년생 : 동그라미처럼 둥글둥글하게 살아야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 좋은 일들이 많이 생기겠다.
81년생 : 뿔뿔히 흩어지는 모양이겠다.
93년생 : 결과보다는 과정을 중요하게 생각해야 하겠다.
05년생 : 마음 따라가는 것이 좋은 일이겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻밖의 좋은 소식에 흠(鑫)하겠다.
82년생 : 뜻한 바를 이루어 내겠다.
94년생 : 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 시절 인연을 만나 사랑에 빠지겠다.
83년생 : 소망한 대로 일이 잘 풀려나가겠다.
95년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.