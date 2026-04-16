(목요일·음력 2월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월16일(목요일·음력 2월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 호랑이 등에 올라타고 영광을 누리겠다.
72년생 : 원하는 것을 얻을 수 있겠다.
84년생 : 불필요한 오해를 사겠다.
96년생 : 세상의 권위를 얻는 영광이 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 공공기관의 사업을 많이 따겠다.
73년생 : 새로운 사업을 하면 결과가 좋겠다.
85년생 : 노력한 대로 성공이 뒤를 따르겠다.
97년생 : 사업을 확장하면 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 믿었던 사람으로부터 실망할 수 있겠다.
74년생 : 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
86년생 : 얼굴에 미소가 가득하겠다.
98년생 : 하고자 하는 바가 이루어지겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 단합된 모습으로 일을 도모해야 하겠다.
75년생 : 마음먹은 대로 행동하면 좋은 결과가 있겠다.
87년생 : 다시 시작하는 기분으로 임해야 하겠다.
99년생 : 거침없이 확장돼 나갈 수 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 다시 사랑하는 사람을 만날 수 있겠다.
76년생 : 생각한 대로 결과가 나타나겠다.
88년생 : 말과 행동을 신중하게 해야 하겠다.
00년생 : 뜨거운 사랑을 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 일들이 생기겠다.
77년생 : 역마살로 인해 여행을 떠나겠다.
89년생 : 오직 노력만이 최고의 정답이겠다.
01년생 : 멀리서 나를 찾아오는 사람이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 말과 행동이 어려워지겠다.
78년생 : 좋은 일들이 생기겠다.
90년생 : 등 따뜻하고 배부른 모습이겠다.
02년생 : 떠 보는 일일 수 있으니, 신중을 기해야 하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 생애 최고를 맞이할 수 있겠다.
79년생 : 기대하지 않은 행운이 따르겠다.
91년생 : 어려움은 가고 희망이 보이겠다.
03년생 : 온갖 새들의 소리를 듣는 행복이 찾아오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 사랑하는 사람을 만나 사랑을 나누겠다.
80년생 : 뜻하지 않는 일을 당하겠다.
92년생 : 기회가 왔으니 잡으면 좋겠다.
04년생 : 새로운 생명의 신비를 만나겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 신나는 일만 있겠다.
81년생 : 새로운 도전에서 승리하겠다.
93년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
05년생 : 젊은 날의 아름다움을 만끽하겟다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 새로운 일을 시작하겠다.
82년생 : 어려움 없이 순풍으로 순항하겠다.
94년생 : 크게 성공한다는 신념을 가져야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
83년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
95년생 : 하는 일이 어렵게 돌아가겠다.