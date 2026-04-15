(수요일·음력 2월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월15일(수요일·음력 2월28일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 국가로부터 크게 신뢰받는 일이 생기겠다.
72년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.
84년생 : 기다리면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 마음을 얻는 것이 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 전문 분야의 일대사를 쓰는 일이 생기겠다.
73년생 : 급하면 잡았던 기회가 없어지겠다.
85년생 : 함께하는 사람을 중요하게 생각해야 하겠다.
97년생 : 어려움이 풀려나가기 시작하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 새로운 전략의 해답을 찾을 수 있겠다.
74년생 : 미련 없이 떠나는 것도 해답이겠다.
86년생 : 과거에 얽매일수록 일이 꼬이겠다.
98년생 : 좋은 일이 연이어 생기겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 재회의 기쁨을 맛보겠다.
75년생 : 일이 잘 풀려나가겠다.
87년생 : 멀리 떠나는 마음을 가져야 하겠다.
99년생 : 행동으로 옮기면 답이 보이겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
76년생 : 무엇이든지 생각한 대로 잘 풀리겠다.
88년생 : 질곡의 아리랑 고개를 넘겠다.
00년생 : 사랑하는 연인과 함께하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다시 만나는 인연이겠다.
77년생 : 주위로부터 좋은 소식이 들려오겠다.
89년생 : 자신의 의욕을 보여주는 것이 중요하겠다.
01년생 : 열정을 보여줄 때가 오겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 지금 잡으면 성공할 수 있겠다.
78년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
90년생 : 도전의 집념을 불사르겠다.
02년생 : 바람과 비를 맞으며 헤치어 나가겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 희망을 현실에서 이루는 일이 생기겠다.
79년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
91년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
03년생 : 운명의 시간이 다가오고 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 여러 명의 이름값을 하는 일이 생기겠다.
80년생 : 아람이 밤송이가 벌어지는 일이 되겠다.
92년생 : 동료들로부터 신뢰를 얻겠다.
04년생 : 차분하게 음악을 들으며 회고해야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 어려운 일은 없어지고 좋은 일만 있겠다.
81년생 : 마음먹은 대로 일이 풀려나가겠다.
93년생 : 인연이 의리를 만들고, 의리는 성공을 견인하겠다.
05년생 : 고요한 마음으로 바라보는 것이 좋겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 매사 일이 잘 풀려나가겠다.
82년생 : 환호성 지르는 일이 생기겠다.
94년생 : 어렵게 성사된 일이 허사가 될 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 내려놓고 바라보는 것이 좋겠다.
83년생 : 양보하고 또 양보하는 것이 좋겠다.
95년생 : 조급할수록 일이 꼬여 갈 수 있겠다.