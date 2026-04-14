(화요일·음력 2월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 4월14일(화요일·음력 2월27일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 하늘과 땅을 다 메꿀 운수가 들겠다,
72년생 : 사업이 크게 일어나기 시작하겠다.
84년생 : 생각하는 바가 이루어지겠다.
96년생 : 새로운 역사를 직접 써가기 시작하겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 도전하는 일마다 새로운 신화를 쓰겠다.
73년생 : 묵은 것은 버리고 새로운 것은 취해야 좋겠다.
85년생 : 결과에 너무 집착하면 낭패를 볼 수 있겠다.
97년생 : 된다는 긍정의 생각이 절대적으로 필요하겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 어려움은 가고 희망이 보이겠다.
74년생 : 매우 좋은 기회가 찾아오겠다.
86년생 : 스스로 주인이 되어야 하겠다.
98년생 : 작은 것에 매달리면 안 되겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 만사가 원만하겠다.
75년생 : 준비한 대로 좋은 결과가 있겠다.
87년생 : 도전하고 또 도전하면 성공하겠다.
99년생 : 귀한 사람을 만나겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 통장에 새 돈이 많이 들어오겠다.
76년생 : 말과 행동을 조심해야 하겠다.
88년생 : 뜻하지 않은 일을 당할 수 있겠다.
00년생 : 새로운 연인을 만나겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 대박 운세가 몰려오겠다.
77년생 : 준비한 만큼 성과가 반드시 있겠다.
89년생 : 희망의 무지개가 현실에서 실현되겠다.
01년생 : 꿈을 이루는 영광이 찾아오겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 다시 한번 믿고 가야 하겠다.
78년생 : 새로운 사업이 성공할 수 있겠다.
90년생 : 공짜로 생기는 일이 있겠다.
02년생 : 단둘이 걸으며 사랑을 약속하겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 노력이 운수를 견인하며 좋은 결과가 있겠다.
79년생 : 지금 결심하면 좋은 결과가 있겠다.
91년생 : 다시 만나보는 것이 좋겠다.
03년생 : 파도가 밀려오는 행복을 만끽하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 스스로 도전하여 쟁취해야 하겠다.
80년생 : 다음으로 미루는 것이 좋겠다.
92년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
04년생 : 잊히어진 사랑에 매달리면 손해이겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 무엇을 하든 뜻대로 잘 풀리겠다.
81년생 : 꼬였던 일들이 풀려나가겠다.
93년생 : 생각했던 결과를 얻겠다.
05년생 : 쓸쓸한 생각을 버리고 떠나는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있겠다.
82년생 : 인심을 쓰는 것이 좋겠다.
94년생 : 계속 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 우공이산 정신으로 걸어가면 좋겠다.
83년생 : 도전하면 성공할 가능성이 매우 크겠다.
95년생 : 새로운 사랑을 시작하겠다.