'유미의 세포들3' 성지루·윤유선·이유비·황찬성 특별출연

AI 핵심 요약beta
- 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'가 13일 공개되며 성지루, 윤유선, 이유비, 황찬성이 특별출연한다.
- 김고은과 김재원을 중심으로 유미의 일상과 로맨스 속 세포 자극 공감 로맨스를 그린다.
- 제작진은 특별출연 배우들이 유미 패밀리로서 든든한 지원군 역할을 할 것이라 전했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 티빙 오리지널 유미의 세포들 시즌3가 특별출연 군단의 합류로 한층 풍성해진다. 성지루, 윤유선, 이유비, 황찬성이 힘을 보태며 유미의 일상과 로맨스에 새로운 활력을 불어넣을 예정이다.
오는 13일 공개되는 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 극에 활기를 불어넣을 성지루, 윤유선, 이유비, 황찬성의 캐릭터 스틸을 공개해 기대를 더한다.
4년 만에 돌아온 '유미의 세포들 시즌3'는 스타작가가 된 유미(김고은)의 무자극 일상 속 날벼락처럼 찾아온 뜻밖의 인물 순록(김재원)으로 인해 다시 한 번 웃고 울고 사랑에 빠지는 세포 자극 공감 로맨스를 담는다. '유미 그 자체'를 연기한 김고은을 중심으로 대세 청춘 배우 김재원의 합류, 믿고 보는 이상엽 감독과 송재정·김경란 작가의 재회가 기대를 높인다.
그런 가운데 공개된 캐릭터 스틸은 특별출연 군단의 다이내믹한 활약을 예고한다. 언제 어디서나 유미만 생각하는 '유미 바라기' 아빠 만식 역은 성지루가 연기한다. 언제나처럼 유미의 집에 두 손 가득하게 먹거리를 챙겨온 듯 한 만식에 이어 따뜻한 엄마 영심 역의 윤유선의 출연도 반가움을 더한다.
자신만큼이나 귀여운 말티즈를 안고 있는 루비 역의 이유비도 눈길을 사로잡는다. '인간 비타민' 루비의 활약도 기대된다. 시즌1, 시즌2에 이어 시즌3 특별출연을 하는 성지루, 윤유선, 이유비에 이어 이상엽 감독과의 의리로 출연을 하는 황찬성도 시선을 사로잡는다. 황찬성은 유미의 담당인 윤피디 역을 맡아 시즌3 포문을 열 예정이다.
'유미의 세포들 시즌3' 제작진은 "유미의 일과 사랑을 응원하는 '유미 패밀리'들이 든든한 지원군으로 나선다"라면서 "특별출연을 하는 배우들이 어떤 활약을 펼칠지 기대해 달라"고 전했다.
한편, 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3'는 오는 13일부터 매주 월요일 오후 6시 티빙에서 2회씩 독점 선공개되며, tvN에서는 매주 월, 화 오후 8시 50분에 1회씩 방송된다.
moonddo00@newspim.com