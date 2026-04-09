'28일 컴백' 82메이저, 미니 5집 단체 콘셉트 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 82메이저가 8일 미니 5집 필름 콘셉트 포토를 공개했다.
- 에피소드2 버전은 올 화이트 패션으로 서늘한 바다 배경을 자아냈다.
- 개인 포토는 신비로운 자연 포즈로 성숙 비주얼을 뽐냈고 28일 음원 발매한다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 82메이저가 순백의 비주얼로 전 세계 팬들의 마음을 사로잡았다.
그룹 82메이저는 지난 8일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 5집 '필름(FEELM)' 두 번째 개인 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.
이번 '에피소드.2' 버전의 포토는 묵직한 카리스마를 보여준 '에피소드.1'과 완벽히 대비되는 올 화이트 패션으로 눈길을 끌었다. 단체 포토 속 82메이저는 탁 트인 바다와 거친 구조물을 배경으로 마치 영화의 한 장면 같은 서늘한 분위기를 자아냈다.
개인 포토에서는 멤버 개개인이 폭넓은 콘셉트 소화력을 보여줬다. 커다란 연잎과 꽃을 소품으로 활용하고, 바위 위에 걸터앉는 등 자연스러운 포즈로 신비로운 느낌을 전했다. 또 흩날리는 머리카락 사이로 비치는 표정 연기와 함께 성숙한 비주얼을 뽐냈다.
82메이저는 이로써 흑과 백의 대비를 담은 콘셉트 포토를 모두 오픈했다. 이후 터치 필름, 트랙리스트, 사운드 릭 필름, 뮤직비디오 티저 등 다채로운 콘텐츠가 차례로 베일을 벗을 예정이다. 앞으로 공개될 감각적인 영상 콘텐츠들에 대한 관심이 높아진다.
새 앨범 '필름'은 '필(Feel)'과 '필름(Film)'을 결합한 단어로, 82메이저가 무대 안팎에서 마주한 감정의 순간들을 하나의 필름처럼 엮어냈다는 의미를 나타낸다. 전작으로 '커리어 하이'를 기록한 이들이 이번 신보를 통해 어떤 음악적 서사를 들려줄지 귀추가 주목된다.
82메이저의 미니 5집 '필름'은 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 만나볼 수 있다.
alice09@newspim.com