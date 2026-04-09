영월 폐기물 처리시설 환경영향평가 통과...제천·단양 주민 반발

AI 핵심 요약beta
- 영월군은 3월 30일 쌍용리 폐기물 매립·소각시설 환경영향평가를 통과시켰다.
- 제천·단양 주민들은 소각 오염물질과 지반 불안 우려로 강한 반발을 보인다.
- 주민들은 11일 영월군청과 사업지에서 대규모 차량 시위를 계획한다.
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"미세먼지 등 대기오염 물질 발생 불가피" 우려
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =강원도 영월군 쌍용리 안근 일대에 추진 중인 폐기물 처리시설 사업이 환경영향평가를 통과하면서 영월군은 물론 인접 지역인 제천시와 단양군 주민들의 반발이 이어지고 있다.
특히 당초 알려진 매립시설에 더해 소각시설까지 포함된 사실이 알려지면서 논란이 급속히 확산되는 분위기다.
주민들은 사업 내용이 충분한 설명 없이 확대됐다고 주장하며 절차적 정당성에 강한 의문을 제기하고 있다.
마을 대표 A씨는 "지난 3월 30일자로 쌍용리 일대 매립장과 소각시설이 환경영향평가를 통과했다"며 "소각시설이 들어설 경우 미세먼지와 다이옥신 등 대기오염 물질 확산이 불가피하다"고 우려를 표했다.
소각시설에서 배출될 수 있는 주요 오염물질로는 다이옥신, 미세먼지(PM2.5), 질소산화물(NOx), 중금속 등이 꼽힌다.
주민들은 "법적 기준 이하라 하더라도 장기 노출에 대한 불안은 해소되지 않는다"며 "사고나 관리 부실 가능성도 배제할 수 없다"고 주장했다.
이번 갈등은 단순히 영월군 내부 문제가 아니다. 사업지는 행정구역상 영월군에 속하지만 실제 생활권은 인접 지역과 밀접하게 연결돼 있다.
제천시 송학면은 사업 예정지와 수 킬로미터 거리에 위치해 대기·수질 영향권에 포함될 가능성이 크며, 단양군 역시 관광도시 이미지 훼손과 생태계 영향을 우려하고 있다.
주민들은 "행정 경계를 이유로 생활권 주민 의견이 배제되고 있다"며 "건강권과 환경권을 고려한 광역 단위 협의가 필요하다"고 강조했다.
사업 부지가 폐광산이라는 점도 핵심 쟁점이다.
환경단체와 전문가들은 광산 특성상 지반 안정성과 수질 문제를 동시에 지적하고 있다.
지역 환경단체 '제천송학환경사랑' 측은 "광산 지역은 지반 균열 가능성이 높고 지하수 흐름이 복잡하다"며 "침출수 유출 시 오염 확산 속도가 빠를 수 있다"고 주장했다.
사업에 반대하는 주민들은 오는 11일 오후 1시 영월군청과 사업 예정지 일대에서 대규모 차량 시위를 진행할 계획이다.
choys2299@newspim.com