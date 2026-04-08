女쇼트트랙 간판 최민정, 국가대표 선발전 여자 500ｍ 1위…종합 선두 등극

AI 핵심 요약beta
- 최민정이 8일 쇼트트랙 1차 선발전 여자 500m에서 우승했다.
- 전날 1500m 3위로 종합 1위에 올라 대표 재승선을 노린다.
- 김태성이 남자 500m 1위를 차지하며 선발전이 치러졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 한국 쇼트트랙을 대표하는 간판스타 최민정(성남시청)이 대표 선발전에서 여자 500m 우승을 차지하며 종합 선두로 올라섰다.
최민정은 8일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027시즌 쇼트트랙 국가대표 1차 선발대회 둘째 날 여자 500m 결승에서 43초787의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다.
2번 레인에서 출발한 최민정은 레이스 내내 선두를 지키며 여유 있게 우승을 확정했다. 심석희(43초850·서울시청)가 2위, 김은서(43초953·화성시청)가 3위를 차지했다.
전날 여자 1500m에서 3위를 기록했던 최민정은 이날 500m 우승을 차지해 종합 1위로 올라섰다.
세 차례 올림픽에서 금메달 4개와 은메달 3개를 획득한 최민정은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 마친 뒤 올림픽 무대 은퇴 의사를 밝혔지만, 선수 생활을 이어가며 이번 선발대회에 정상 출전했다.
최민정은 9일 열리는 여자 1000m와 11~12일 진행되는 2차 선발대회 성적을 통해 대표팀 재승선을 노린다.
차기 시즌 쇼트트랙 국가대표는 1·2차 선발대회에서 남녀 500m, 1000m, 1500m 세 종목의 순위 점수를 합산해 결정된다. 1차 대회 남녀 상위 24명이 2차 선발대회에 진출하며 최종 종합 순위 1~7위가 대표팀에 선발된다.
2026 ISU 세계선수권대회 2관왕을 차지한 남자부 임종언(고양시청)과 여자부 김길리(성남시청)는 규정에 따라 차기 시즌 대표팀에 자동 선발됐다. 임종언과 김길리 그리고 선발전 종합 1~2위 선수들은 차기 시즌 국제대회 개인전 출전 자격을 얻는다.
같은 날 열린 남자 500m에서는 김태성(화성시청)이 41초606으로 1위를 차지했고, 이정민(41초805·성남시청)과 박장혁(41초927·스포츠토토)이 각각 2·3위에 올랐다.
football1229@newspim.com