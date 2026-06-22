"돈 너무 풀린다"...인도 중앙銀 8월 지준율 인상설 '솔솔'

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우대 요율 적용한 통화 스와프...영향 지켜본 뒤 8월경 0.25~0.5%p 인하 예상

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도 중앙은행(RBI)의 최근 잇따른 루피화 가치 안정 조치로 유동성 증가 기대감이 커진 가운데, RBI가 지급준비율(지준율) 인상에 나설 수 있다는 관측이 제기됐다.

21일 인도 비즈니스 스탠다드(BS)에 따르면, 분석가들은 RBI의 최근 조치가 유동성에 미치는 영향이 8월쯤 명확해질 것이라며, 과잉 유동성이 급증할 경우 RBI가 지준율을 0.25~0.5%포인트 인상할 수 있다고 전망했다.

RBI는 앞서 이달 초 비거주자(재외 인도인, NRI) 외화예금(FCNR(B))과 은행의 해외 외화 차입에 대해 '달러-루피 스와프 창구'를 개설했다. 이 창구는 올해 9월 30일까지 유치된 자금에 한해 한시적으로 개설되며, 실제 스와프 만기는 3~5년 장기 계약으로 묶이게 된다.

은행이 조달한 달러를 RBI에 맡기면 현재 환율로 루피화를 공급하고, 만기 시 최초 거래 환율 그대로 달러를 돌려주는데, RBI는 환헤지 수수료로 NRI 외화예금에는 '제로(0%)', 해외 차입금에는 '1.5% 내외'의 파격적인 우대 요율을 적용하기로 했다.

환헤지 비용을 아낀 은행들은 NRI 고객에게 더욱 파격적인 달러 예금 금리를 제시할 수 있어 전 세계의 달러 자금을 인도로 끌어들일 수 있다. 또한, 글로벌 저금리 자금을 환위험 없이 매우 저렴한 비용으로 조달할 수 있게 돼 인도 국내 인프라 투자나 기업 대출에 쓸 수 있는 장기 루피화 자금이 은행권에 대거 확충된다.

RBI 자료에 따르면, 지난 18일 기준 은행권의 당일 순유동성 잉여액은 1916억 3000만 루피(약 3조 1178억 원) 수준으로 나타났다.

[로이터=뉴스핌] 인도 중앙은행(RBI)과 루피화 로고

그러나 RBI가 은행들의 환헤지 비용을 흡수해 주면서 해외 자금이 급속도로 유입되면 시중 과잉 유동성을 자극할 수 있다. 시장 전문가들이 8월 지준율 인상설을 제기하는 이유가 바로 여기에 있다.

분석가들은 현재 금융 시스템 전반에 깔린 핵심 유동성 총량이 약 5조 루피에 달하는 것으로 추산하고 있으며, 이번 스와프 조치로 해외 자금 유입이 본격화되면, 유동성 총량이 향후 몇 달 내에 8조 5000억~9조 루피까지 증가할 것으로 내다보고 있다.

한 민간은행의 재무 책임자는 "일반적으로 지준율 인상은 통화 긴축의 전조 또는 지속적인 유동성 과잉 상황에 대한 대응으로 여겨진다"며 "향후 몇 달 동안 상당한 외환 유입이 발생해 지속적인 유동성 확대로 이어질 경우 이러한 조치가 단행될 가능성이 있다"고 말했다.

한편, 이번 지준율 인상 가능성 논의는 RBI가 지난 2025년 6월 지준율을 100bp(1.0%포인트) 인하하겠다고 발표한 지 1년 만에 나온 것이다. RBI는 작년 9월 6일부터 총 네 차례에 걸쳐 단계적으로 지준율을 3%까지 낮췄으며, 이를 통해 2025년 12월까지 은행 시스템에 약 2조 5000억 루피의 유동성이 공급된 것으로 추산된다.

hongwoori84@newspim.com