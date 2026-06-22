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[2026 민심 서울] ⑤ 서울 서남권 변화 뚜렷해 질 듯…7곳 중 6곳 민주당

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  • 서울 서남권 7개 자치구가 22일 지방선거로 민주당 중심 구도로 재편됐다
  • 관악·금천·강서·동작·영등포·구로에 민주당 구청장이 대거 당선되며 일부는 20%p 안팎 격차로 승리했다
  • 복지·주거·노동 등 생활 밀착형 정책이 강화되는 가운데 양천구만 국민의힘 구청장이 재선해 기존 정책 기조를 유지한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 서남권 7개 자치구 중 양천 제외 전부 민주당 승리

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 이번 6·3 지방선거에서 서울 서남권(관악·금천·강서·동작·양천·영등포·구로)은 민선 8기와 지형이 완전히 달라졌다. 당적이 달라지며 구정 운영에도 뚜렷한 변화가 있을 것으로 예상된다.

22일 중앙선거관리위원회에 따르면 6·3 지방선거 개표 결과 서울 서남권 7개 자치구 중 양천구를 제외하고 전부 더불어민주당 구청장이 당선됐다. 지난 2022년 서울 서남권은 관악구와 금천구를 제외하고 5개 자치구에서 국민의힘이 승리했지만 이번 민선 9기에서는 정반대의 결과가 나왔다.

민주당은 ▲관악(박준희) ▲금천(최기찬) ▲강서(진교훈) ▲동작(류삼영) ▲영등포(조유진) ▲구로(장인홍)에서 구청장을 배출했다.

박준희 관악구청장은 3선 고지에 올랐고 진교훈 강서구청장·장인홍 구로구청장은 재선에 성공했다. 세 후보 모두 2위 득표율 후보와 20%포인트(p)에 가까운 격차로 승리를 거머쥐었다.

박 구청장은 58.45%를 득표해 이남형 국민의힘 후보(36.50%)를 21.95%p 차로 제쳤고, 진 구청장은 56.21%를 얻어 김진선 국민의힘 후보(40.40%)를 15.81%p 앞섰다. 장 구청장의 득표율은 58.75%로 홍덕희 국민의힘 후보(41.24%)를 17.51%p 차이로 제쳤다.

최기찬 금천구청장 당선인, 조유진 영등포구청장 당선인, 류삼영 동작구청장 당선인은 모두 초선이다. 최 당선인은 재선 서울시의원 출신이고 조 당선인은 청와대 행정관 출신이다. 경찰 출신인 류 당선인은 민주당 3호 영업인재로 민주당 동작구을 지역위원장 등을 거쳤다.

금천구는 지난 2010년 선거부터 꾸준히 민주당 구청장이 역임한 민주당 텃밭이다. 민선 8기 유성훈 금천구청장이 불출마를 선언한 후 최 당선인이 최종 후보로 공천되며 선거에서 승리했다.

핵심 한강벨트 지역인 영등포구의 경우 민주당이 강동구와 함께 전략 선거구로 지정하고 후보자 모집에 공을 들였다. 그 결과 조 당선인이 승리했다.

동작구의 경우 박일하 동작구청장이 국민의힘 공천에서 배제되자 당적을 개혁신당으로 바꾸며 김정태 국민의힘 후보, 류삼영 민주당 후보가 3파전을 이뤘다. 그 결과 류 당선인이 과반에 못 미치는 45.76%를 득표하며 당선에 성공했다.

당적 구도가 국민의힘에서 민주당 중심으로 재편되며 구정 운영의 우선순위와 정책 기조가 달라질 것으로 관측된다. 복지·주거·노동 등 생활 밀착형 정책 비중이 확대될 가능성이 크다.

청년·신혼부부 주거 지원, 공공임대 확대, 지역 돌봄 및 사회안전망 강화 등 기존 민주당이 강조해온 정책들이 전면에 배치될 전망이다. 또 오세훈 서울시장이 이끄는 서울시와 일부 재개발·재건축, 예산 배분, 도시계획 사업 등에서 속도 조절이나 정책 조율 과정이 불가피할 것으로 예측된다.

한편 서울 서남권 내에서 국민의힘 소속 현직 구청장 중 유일하게 재선에 성공한 이기재 양천구청장은 기존 정책 방향을 유지하는 행보를 보이고 있다. 특히 목동아파트 재건축에 대한 대규모 이주 수요 대응에 나서기도 했다. 2만 세대가 넘는 이주 대상의 단지별 가구 특성 등 거주 현황, 주변 주택시장 분석, 연도별 이주 물량 예상 등을 분석하는 대규모 용역에 착수한 상황이다.

100wins@newspim.com

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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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