[ETF 시황] SK하이닉스 시총 1위…레버리지 ETF가 밀었다

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SK하이닉스 레버리지 ETF 12%대 상승

코스닥 테마 3.59% 상승…테마 1위 기록

K-반도체 테마 3.19% 올라 상승률 상위권

조선 레버리지 ETF -9.87%…수익률 하위권

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 22일 국내 상장지수펀드(ETF) 시장은 코스피가 종가 기준 사상 최고치인 9114.55를 기록하고 코스닥도 상승 마감한 가운데 반도체 관련 ETF가 강세를 나타냈다. 특히 SK하이닉스가 삼성전자를 제치고 시가총액 1위에 오르면서 관련 레버리지 ETF가 수익률 상위권을 휩쓸었다.

이날 코스콤 ETF CHECK에 따르면 수익률 상위 ETF는 SOL SK하이닉스단일종목레버리지(12.57%), 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지(12.52%), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(12.41%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(12.24%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(12.06%) 순으로 집계됐다.

SK하이닉스가 시가총액 1위에 오르며 강세를 보인 영향으로 관련 단일종목 레버리지 ETF가 수익률 상위권을 독식했다. 이날 SK하이닉스는 장중 삼성전자를 제치고 코스피 시총 1위에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 22일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 62.13포인트(0.69%) 상승한 9114.55에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 장을 마쳤다. 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 10원 오른 1537원을 기록했다. SK하이닉스는 전 거래일 대비 15만5000원(5.61%) 상승한 291만9000원에 마감하며 시가총액 1위를 기록했다. 이날 오후 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 2026.06.22 leehs@newspim.com

HOT 테마 상승률 상위에는 코스닥(3.59%), 은행(3.50%), K-반도체(3.19%), 아시아퍼시픽(3.11%) 등이 이름을 올렸다. 코스닥 상승과 반도체 업황 개선 기대가 관련 ETF 수익률을 끌어올린 것으로 분석된다.

반면 수익률 하위 ETF는 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(-12.08%), SOL 조선TOP3플러스레버리지(-9.87%), KODEX 보험(-6.01%), SOL 조선TOP3플러스(-5.36%), TIGER 조선TOP10(-5.29%) 등으로 나타났다. 보험과 조선 업종 ETF가 차익실현 매물 영향으로 약세를 보였다.

자금 유입은 지수형 ETF와 미국 주식형 ETF 중심으로 이뤄졌다. KODEX 레버리지에 3163억원이 순유입됐고 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(772억원), TIGER 미국S&P500(682억원), KODEX 머니마켓액티브(598억원), TIGER 미국나스닥100(576억원) 등이 뒤를 이었다.

반면 자금 유출 상위 ETF는 KODEX 200(-3010억원), KODEX KOFR금리액티브(합성)(-1301억원), RISE 머니마켓액티브(-1203억원), TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(-923억원), HANARO Fn K-반도체(-891억원) 등으로 집계됐다. 최근 상승폭이 컸던 반도체 ETF와 지수형 ETF에서는 차익실현 성격의 자금 이탈도 나타났다.

증권가에서는 AI 투자 확대와 메모리 업황 개선 기대가 반도체 ETF 강세를 뒷받침하고 있다고 분석한다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "AI 서버와 HBM 중심 수요 확대가 이어지면서 반도체 업종의 이익 개선 흐름이 지속될 가능성이 높다"고 분석했다.

nylee54@newspim.com