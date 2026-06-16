[ETF시황] 방산·건설 ETF 강세…레버리지 상품 수익률 상위권

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KODEX 방산TOP10레버리지 16.93% 상승

PLUS K방산레버리지 등 방산 ETF 수익률 상위권

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 16일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 방산 관련 ETF가 수익률 상위권을 차지했다. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 전자서명 완료 이후 위험선호 심리가 강화된 가운데 국내 증시에서 건설·방산 업종이 동반 강세를 보이면서 관련 ETF가 상승했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 방산TOP10레버리지가 전 거래일 대비 16.93% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 PLUS K방산레버리지(16.53%), TIGER K방산&우주(9.51%), KODEX 방산TOP10(9.05%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(8.98%) 등이 상위권에 올랐다.

이날 코스피는 8726포인트로 전 거래일 대비 2.11% 상승했다. 코스닥은 1018포인트로 1.48% 하락했다. 양 지수 모두 상승 출발했지만 코스닥은 장중 하락 전환하며 코스피와 온도차를 보였다.



KB증권은 미국과 이란의 종전 MOU 전자서명 완료와 서부텍사스산원유(WTI) 가격 급락으로 위험선호 심리가 강화됐다고 분석했다. 국내 증시에서는 종전 합의 훈풍 속에서도 지수와 주도주 간 차별화가 나타났다. 건설 업종은 6%대 강세를 보였고, 방산 업종도 LIG디펜스앤에어로스페이스의 전략적 파트너십 체결 소식 등을 계기로 동반 상승했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 150.57 포인트(1.76%) 상승하며 8696.55로, 코스닥은 전장 종가보다 4.97 포인트(0.48%) 상승하며 1039.00으로 거래를 시작한 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.5원 상승한 1513.6원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.16 yeawon2@newspim.com

레버리지 상품을 제외해도 방산과 건설 관련 ETF의 강세가 두드러졌다. TIGER K방산&우주는 9.51%, KODEX 방산TOP10은 9.05% 올랐다. 건설 테마에서는 KODEX 건설이 6.43% 상승했다.

하락률 상위권에는 인버스 ETF와 반도체 전공정·코스닥150 레버리지 ETF가 이름을 올렸다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 8.79% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이어 SOL 반도체전공정(-7.47%), KIWOOM 200선물인버스2X(-6.58%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(-6.48%), RISE 200선물인버스2X(-6.41%) 등도 약세를 보였다.

테마별로는 건설 관련 ETF가 평균 5.84% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 기후변화솔루션(4.74%), IPO/M&A(3.30%), 방산(3.00%), 금채굴기업(2.95%) 테마가 강세를 나타냈다.

반면 코스닥글로벌 관련 ETF는 평균 2.87% 하락하며 테마별 하락률 1위를 기록했다. 코스닥150(-2.31%), 코스닥(-2.28%), 항셍(-1.93%), 화장품(-1.92%) 테마도 부진했다.

자금 유입은 반도체 단일종목 레버리지와 머니마켓, 미국 주식형 ETF를 중심으로 나타났다. 전 거래일 기준 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지에 2522억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸다. 이어 KODEX 머니마켓액티브(1581억원), KODEX 삼성전자단일종목레버리지(1246억원), TIGER 미국우주테크(1154억원), TIGER 미국S&P500(920억원) 순으로 자금이 들어왔다.

반면 KODEX 200에서는 2874억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. 이어 KODEX KOFR금리액티브(합성)에서 1227억원, TIGER 코리아TOP10에서 1041억원, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브에서 882억원, KODEX 코스닥150레버리지에서 496억원이 각각 순유출됐다.

dconnect@newspim.com