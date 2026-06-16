전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[ETF시황] 방산·건설 ETF 강세…레버리지 상품 수익률 상위권

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 ETF 시장에서 16일 방산·건설 ETF가 강세를 보였다
  • 종전 MOU 체결과 유가 급락으로 위험선호가 강화되며 방산·건설 업종과 관련 ETF 수익률이 상위권에 올랐다
  • 반면 인버스·코스닥 관련 ETF는 하락했고 자금은 반도체 레버리지·머니마켓·미국 주식형 ETF로 유입됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

KODEX 방산TOP10레버리지 16.93% 상승
PLUS K방산레버리지 등 방산 ETF 수익률 상위권

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 16일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 방산 관련 ETF가 수익률 상위권을 차지했다. 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 전자서명 완료 이후 위험선호 심리가 강화된 가운데 국내 증시에서 건설·방산 업종이 동반 강세를 보이면서 관련 ETF가 상승했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 KODEX 방산TOP10레버리지가 전 거래일 대비 16.93% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 PLUS K방산레버리지(16.53%), TIGER K방산&우주(9.51%), KODEX 방산TOP10(9.05%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(8.98%) 등이 상위권에 올랐다.

이날 코스피는 8726포인트로 전 거래일 대비 2.11% 상승했다. 코스닥은 1018포인트로 1.48% 하락했다. 양 지수 모두 상승 출발했지만 코스닥은 장중 하락 전환하며 코스피와 온도차를 보였다.

KB증권은 미국과 이란의 종전 MOU 전자서명 완료와 서부텍사스산원유(WTI) 가격 급락으로 위험선호 심리가 강화됐다고 분석했다. 국내 증시에서는 종전 합의 훈풍 속에서도 지수와 주도주 간 차별화가 나타났다. 건설 업종은 6%대 강세를 보였고, 방산 업종도 LIG디펜스앤에어로스페이스의 전략적 파트너십 체결 소식 등을 계기로 동반 상승했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 150.57 포인트(1.76%) 상승하며 8696.55로, 코스닥은 전장 종가보다 4.97 포인트(0.48%) 상승하며 1039.00으로 거래를 시작한 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.5원 상승한 1513.6원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.16 yeawon2@newspim.com

레버리지 상품을 제외해도 방산과 건설 관련 ETF의 강세가 두드러졌다. TIGER K방산&우주는 9.51%, KODEX 방산TOP10은 9.05% 올랐다. 건설 테마에서는 KODEX 건설이 6.43% 상승했다.

하락률 상위권에는 인버스 ETF와 반도체 전공정·코스닥150 레버리지 ETF가 이름을 올렸다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일보다 8.79% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 이어 SOL 반도체전공정(-7.47%), KIWOOM 200선물인버스2X(-6.58%), KIWOOM 코스닥150선물레버리지(-6.48%), RISE 200선물인버스2X(-6.41%) 등도 약세를 보였다.

테마별로는 건설 관련 ETF가 평균 5.84% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 기후변화솔루션(4.74%), IPO/M&A(3.30%), 방산(3.00%), 금채굴기업(2.95%) 테마가 강세를 나타냈다.

반면 코스닥글로벌 관련 ETF는 평균 2.87% 하락하며 테마별 하락률 1위를 기록했다. 코스닥150(-2.31%), 코스닥(-2.28%), 항셍(-1.93%), 화장품(-1.92%) 테마도 부진했다.

자금 유입은 반도체 단일종목 레버리지와 머니마켓, 미국 주식형 ETF를 중심으로 나타났다. 전 거래일 기준 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지에 2522억원이 순유입되며 가장 많은 자금이 몰렸다. 이어 KODEX 머니마켓액티브(1581억원), KODEX 삼성전자단일종목레버리지(1246억원), TIGER 미국우주테크(1154억원), TIGER 미국S&P500(920억원) 순으로 자금이 들어왔다.

반면 KODEX 200에서는 2874억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. 이어 KODEX KOFR금리액티브(합성)에서 1227억원, TIGER 코리아TOP10에서 1041억원, KODEX 종합채권(AA-이상)액티브에서 882억원, KODEX 코스닥150레버리지에서 496억원이 각각 순유출됐다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동