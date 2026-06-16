전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[특징주] 이란 재건 기대에 건설주 강세...대우건설 20% 급등

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 건설사들이 16일 미·이란 종전 협의 이후 중동 재건 기대에 강세를 보였다.
  • 건설 업종 지수와 거래대금이 급등하고 일성건설·대우건설·삼성E&A 등 주요 종목이 두 자릿수 상승률을 기록했다.
  • 증권가는 중동 재건·원전·에너지 인프라 수주 기대를 바탕으로 삼성E&A·현대건설 등 대형사의 수혜와 업종 비중 확대를 제시했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란 종전 협의 이후 중동 재건 수주 기대 확산
증권가 "재건 사업·에너지 인프라 투자 수혜 기대"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 건설주가 장 중 강세를 보이고 있다. 미국과 이란의 종전 협의 이후 중동 지역 재건 사업 수주 기대가 커지면서 건설 업종 전반에 매수세가 유입되는 모습이다.

16일 한국거래소에 따르면 오전 10시 30분 기준 건설 업종은 6.42% 상승하고 있다. 업종 내 54개 종목이 오르고 있으며 보합은 1개, 하락은 17개다. 같은 시각 건설 업종 거래대금은 1조5874억원대, 거래량은 5577만주를 기록하고 있다.

종목별로는 일성건설이 전 거래일 대비 387원(30.00%) 오른 1677원에 거래되며 상한가를 기록 중이다. 상지건설은 2050원(27.52%) 상승한 9500원, 대우건설은 4600원(20.09%) 오른 2만7500원에 거래되고 있다.

미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌]

DL이앤씨는 9000원(11.39%) 오른 8만8000원, 삼성E&A는 3500원(6.72%) 상승한 5만5600원을 나타내고 있다. GS건설도 4%대 상승세를 보이고 있으며 현대건설은 2100원(1.45%) 오른 14만7100원에 거래 중이다.

거래대금 기준으로는 대우건설이 8331억원대로 업종 내 가장 많다. 삼성E&A는 2341억원대, 현대건설은 1883억원대, DL이앤씨는 1408억원대 거래대금을 기록하고 있다. GS건설도 1100억원대 거래대금으로 상위권에 이름을 올렸다.

증권가에서는 미·이란 종전 협의 이후 중동 재건 수요가 국내 건설사에 수주 기회로 이어질 수 있다는 분석이 나온다. 신한투자증권은 건설 업종이 종전 협의로 단기 모멘텀을 확보했다고 진단했다. 건설 업종에는 단기적으로 건자재 가격 상승 우려 완화, 중기적으로 재건 사업 수주, 장기적으로 에너지 인프라 투자 확대가 긍정적으로 작용할 수 있다는 설명이다.

신한투자증권은 국제에너지기구(IEA)를 인용해 9개국에서 40개 이상 핵심 에너지 자산이 훼손됐다고 밝혔다. 리스타드에너지(Rystad Energy)는 재건 사업 규모가 최대 580억달러에 이를 수 있다고 추산했다. 신한투자증권은 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등 비제재국이 경제적 손실을 줄이기 위해 복구 작업에 착수할 가능성이 있다고 분석했다.

다만 재건 수혜는 단순한 중동 플랜트 시공 이력보다 업체별 가용 인력 규모가 핵심 변수가 될 것으로 전망했다. 신한투자증권은 본 복구가 손상 평가와 안전진단을 거친 뒤 3~12개월 후 기존 설계·조달·시공(EPC) 업체와의 변경계약 중심으로 검토될 가능성이 있다고 봤다. 이 과정에서 DL이앤씨와 GS건설 등 가용 인력 여력이 있는 업체의 단기 수혜를 예상했다.

대신증권도 건설 업종에 대해 비중확대 의견을 제시했다. 대신증권은 글로벌 원전 르네상스와 중동 재건 기대가 해외 수주 사이클을 이끌고 있다고 분석했다. 중동 재건은 원 시공사 중심의 수의계약 구조로 진행될 가능성이 있어 경쟁 입찰 대비 국내 건설사의 수주 경쟁력과 수익성 방어에 유리할 수 있다고 봤다.

대신증권에 따르면 국내 건설사들은 중동 지역에서 장기간 EPC를 수행한 경험을 보유하고 있다. 1966년부터 2025년까지 국내 건설사의 중동 누적 수주액은 약 5130억달러로 전체 해외 수주액의 48.9%를 차지한다. 2000년 이후 주요 건설사별 중동 누적 수주액은 현대건설이 643억4000만달러로 가장 많았고 삼성E&A 569억7000만달러, GS건설 378억5000만달러 순으로 나타났다.

대신증권은 삼성E&A를 건설 업종 최선호주로, 현대건설을 차선호주로 제시했다. 삼성E&A에 대해서는 중동 EPC 수행 경험을 기반으로 한 재건 사업 참여 기대와 뉴에너지 포트폴리오 확장, 관계사 설비투자 확대를 투자 포인트로 꼽았다. 현대건설에 대해서는 국내외 원전 프로젝트를 통해 축적한 기술력과 해외 원전 파이프라인을 강점으로 제시했다.

시장에서는 종전 이후 재건 사업 발주가 실제 수주로 이어질지와 원전·에너지 인프라 프로젝트가 구체화될지가 건설주 추가 상승의 관건으로 거론된다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인터넷은행 신용대출 빗장 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 인터넷전문은행 3사가 일제히 신용대출 조이기에 나섰다. 금융당국의 신용대출 관리 강화 주문에 따라 시중은행에 이어 인터넷은행까지 나선 모습이다. [이미지=뉴스핌DB] 16일 카카오뱅크는 오는 22일부터 마이너스 통장 대출 한도를 최대 1억원으로 축소한다고 밝혔다. 약정액 5000만원 이상인 마이너스 통장의 대출을 연장할 때도 최근 6개월간 한도 사용률이 20% 이하인 경우 그 한도를 최대 20%까지 감액키로 했다. 케이뱅크는 이날부터 다음달 31일까지 신규 마이너스 통장 개설을 일시 중단하기로 했다. 고액 연봉자에 대한 신규 신용대출 한도도 축소할 예정이다. 토스뱅크는 신용대출 최대 한도를 기존 3억원에서 1억원으로 낮추고 마이너스통장 한도를 5000만원으로 조정할 예정이다. 마이너스통장을 5000만원까지 이용 중인 고객은 추가 신용대출을 최대 5000만원까지만 받을 수 있게 된다. 적용시기는 조율 중이다. 한편 시중은행은 지난주 신용대출 규제 방안을 잇따라 내놓은 바 있다. KB국민은행은 이날부터 마이너스 통장 신규 개설 한도를 5000만원, 이를 포함한 신용대출 신규 한도는 1억원으로 제한한다. 하나은행은 지난 12일부터 고액 연봉자 대상 신규 신용대출 한도를 1억원까지로 축소했고 우리은행도 같은날 비대면 신용대출 갈아타기 상품 접수를 중단했다. 신한은행은 비대면 신용 대출 하루 한도를 정해서 운영하고 있다. romeok@newspim.com 2026-06-16 11:01
사진
김명수 前 합참의장 영장 기각 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 반면 함께 영장이 청구된 전직 합참 수뇌부 3명에 대해서는 구속영장이 발부됐다. 부동식 서울중앙지법 내란영장전담 부장판사는 이날 내란중요임무종사 등 혐의를 받는 김 전 의장에 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 열고 구속영장을 기각했다. 12·3 비상계엄에 관여한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장에 대한 구속영장이 15일 기각됐다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 반면, 이재식 전 합참 전비태세검열차장, 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장에 대해서는 구속영장을 발부했다. 부동식 부장판사는 김 전 의장에 대해 "주된 범죄 혐의에 대해 다툼의 여지가 있어 방어권 보장의 필요가 있다"며 "도망·증거인멸 염려가 없다"고 설명했다. 나머지 피의자에 대해선 증거인멸의 염려가 있다고 판단했다. 종합특검팀(특별검사 권창영)은 지난 9일 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 내란 상황을 파악하고도 제지하지 않고, 계엄사령부를 함께 구성해 내란에 가담한 혐의로 김 전 의장 등에 대한 구속영장을 청구했다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 김 전 의장은 비상계엄 선포 이후 군 작전 지휘권을 가진 합참의장으로서 국회 병력 투입 등을 제지하지 않고, 계엄 상황을 지원하는 데 관여한 혐의를 받는다. 종합특검은 김 전 의장이 계엄 선포 직후 특수전사령부와 수도방위사령부 등에 '계엄사무를 우선하라'는 취지의 단편명령을 내림으로써 계엄에 관여한 것으로 의심하고 있다. 단편명령은 부대 행동 지침 등을 담은 간략한 작전명령이다. 종합특검은 합참 참모들이 계엄의 절차적 문제와 국회 병력 투입의 위법 소지를 제기했음에도 김 전 의장 등이 이를 제지하거나 김용현 전 국방부 장관 등에게 병력 철수를 건의하지 않은 것으로 보고 있다. 김 전 의장 측은 혐의를 부인하는 입장이다. 김 전 의장 측 변호인단은 지난 1일 "국회로 출동한 병력은 김 전 의장의 상관인 국방부 장관의 지휘를 받고 있어 당시 김 전 의장은 작전지휘권을 행사할 수 없는 상태였다"고 밝힌 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-16 07:55

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동