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[특징주] 일본은행 금리 인상...금융주 강세

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AI 핵심 요약

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  • 은행주가 16일 장 초반 금리 상승 기대에 힘입어 강세를 보였다.
  • 일본은행 금리 인상 전망과 국내 채권금리 상승이 은행 순이자마진 확대 기대를 키웠다.
  • 가계·기업대출 증가로 이자이익 개선 전망까지 더해지며 은행주 전반에 매수세가 유입됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내외 금리 상승 가능성 부각…금융주 투자심리 개선
순이자마진 확대 기대...KB금융 6%대 강세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융주가 장 초반 강세를 보이고 있다. 일본은행(BOJ)의 기준금리 인상 유력 등 국내외 금리 상승 가능성이 부각되면서 은행권 순이자마진(NIM) 확대 기대가 투자심리에 반영되는 모습이다.

16일 한국거래소에 따르면 오전 9시 56분 기준 은행 업종은 4.48% 상승하고 있다. 업종 내 10개 종목이 오르고 있으며 1개 종목은 하락 중이다.

종목별로는 KB금융이 전 거래일 대비 1만400원(6.13%) 오른 18만원에 거래 중이다. 같은 시각 JB금융지주는 1350원(4.90%) 상승한 2만8900원을 기록하고 있다.

하나금융지주는 5300원(4.10%) 오른 13만4600원, BNK금융지주는 690원(3.83%) 상승한 1만8710원에 거래되고 있다. 신한지주는 3600원(3.41%) 오른 10만9200원, 제주은행은 400원(3.25%) 상승한 1만2690원을 나타내고 있다.

KB금융그룹 사옥 전경. [사진=KB금융그룹]

이 밖에 기업은행(2.46%), 카카오뱅크(2.42%), 우리금융지주(2.30%), iM금융지주(1.49%) 등도 동반 상승 중이다. 반면 케이뱅크는 1.15% 하락하고 있다.

거래대금 기준으로는 KB금융이 1183억원대로 업종 내 가장 많다. 신한지주는 474억원대, 하나금융지주는 460억원대, 우리금융지주는 310억원대 거래대금을 기록하고 있다.

삼성증권은 이날 일본 니혼게이자이신문 보도를 인용해 일본은행이 이날 금융정책결정회의에서 정책금리를 0.75%에서 1.0%로 인상할 것으로 전망했다. 정책금리가 1.0%로 오르면 1995년 이후 31년 만에 가장 높은 수준이다.

이창희 삼성증권 연구원은 금리 인상 배경으로 물가 상방 리스크를 꼽았다. 중동 정세 불안에 따른 원유가 상승이 일본 물가를 다시 자극할 가능성이 커졌고, 일본은행이 경기 둔화 위험보다 인플레이션이 더 강해질 위험을 크게 보고 있다는 설명이다.

삼성증권에 따르면 전기·가스 보조금 영향을 제외한 일본은행 고려 소비자물가지수(CPI)는 4월 전년 대비 2.8% 상승해 3월 2.5%보다 상승 폭이 확대됐다. 5월 기업물가지수도 전년 대비 6.3% 오르며 3년2개월 만에 높은 상승률을 기록했다.

이 연구원은 이번 결정을 매파적 금리 인상과 완화적 국채시장 안정책의 조합으로 평가했다. 일본은행은 현재 계획대로 2027년 1~3월까지 분기마다 국채매입액을 2000억엔씩 줄인 뒤, 2027년 4월부터 감액을 멈추고 월 2조1000억엔 규모의 국채매입을 유지할 것으로 전망됐다.

금리 인상 전망은 은행주 투자심리에 긍정적으로 작용하고 있다. 이 연구원은 금리 인상이 순이자마진 개선 기대를 높여 은행주에 긍정적이라고 봤다. 반면 부동산, 리츠, 내수 성장주는 금리 상승 부담으로 상대적으로 부정적 영향을 받을 수 있다고 분석했다.

국내에서도 금리 상승 가능성이 금융주 강세 배경으로 작용하고 있다. 한국은행의 5월 금융시장 동향에 따르면 국내외 인플레이션 우려와 통화정책 기대 변화 등의 영향으로 국고채 금리가 큰 폭으로 상승했고, 주요 단기시장금리도 기준금리 인상 기대 등으로 올랐다.

대출 증가도 은행 실적 기대를 뒷받침하는 요인으로 거론된다. 지난달 말 기준 은행 가계대출 잔액은 1181조8000억원으로 전월 대비 6조9000억원 증가했다. 이는 2024년 8월 이후 21개월 만에 가장 큰 증가 폭이다.

기업대출도 증가세를 기록했다. 5월 기업대출은 은행들의 여신 확대 기조와 기업 자금 수요가 이어지며 10조6000억원 늘었다. 대기업대출은 회사채 상환 등을 위한 운전자금 수요 영향으로 5조2000억원 증가했고, 중소기업대출은 생산적 금융 지원 기조 등에 힘입어 5조4000억원 늘었다.

시장에서는 금리 상승에 따른 순이자마진 확대 기대와 대출 증가에 따른 이자이익 개선 가능성이 맞물리면서 은행주 전반에 매수세가 유입되는 것으로 보고 있다.

dconnect@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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