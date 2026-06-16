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[개장시황] 코스피 8700선 돌파 출발…반도체주 강세

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  • 코스피가 16일 장 초반 8700선을 돌파했다
  • 미·이란 휴전 기대에 유가가 급락했다
  • 반도체주 강세에 증시 전반이 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미·이란 휴전 기대에 뉴욕증시 랠리
삼성전자 2%대·SK하이닉스 3%대 상승

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 16일 장 초반 8700선을 넘어섰다. 미국과 이란의 휴전 기대에 따른 유가 하락과 뉴욕증시 기술주 강세가 투자심리를 끌어올린 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 174.97포인트(2.05%) 오른 8720.95에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 150.57포인트 오른 8696.55에 출발한 뒤 장 초반 8720.95까지 상승했다.

시가총액 상위 종목은 대체로 강세다. 삼성전자는 전 거래일 대비 7500원(2.23%) 오른 34만4500원에 거래 중이다. SK하이닉스는 8만7000원(3.80%) 오른 237만5000원을 기록하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 150.57 포인트(1.76%) 상승하며 8696.55로, 코스닥은 전장 종가보다 4.97 포인트(0.48%) 상승하며 1039.00으로 거래를 시작한 가운데 16일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 2.5원 상승한 1513.6원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.16 yeawon2@newspim.com

SK스퀘어·삼성전자우·삼성전기·삼성생명·삼성물산 등도 오르고 있다. 현대차는 보합권에 머물고 있으며 LG에너지솔루션과 HD현대중공업은 약세다.

거래대금 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 강세를 보이고 있다. 두산에너빌리티·우리기술·두산·대한광통신·기아 등도 오르고 있다. 반면 현대건설·SK네트웍스 등은 하락하고 있다.

업종별로는 반도체·반도체장비 업종이 장 초반 상승세를 이끌고 있다. 오전 9시 7분 기준 업종 시가총액 상위 10개 업종 가운데 우주항공·국방, 은행, 복합기업, 전자장비·기기, 제약 등이 상승 흐름을 보이고 있다. 조선, 전기제품, 자동차, 전기장비 업종은 약세다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 3.26포인트(0.32%) 오른 1037.29를 기록하고 있다. 코스닥은 1039.00에 출발한 뒤 장 초반 1040.86까지 올랐으나 상승 폭을 일부 줄였다.

개별 종목 중에서는 세미티에스·두산에너빌리티·그린광학·한화·서울제약·성우하이텍·비비안·아진산업·아비코전자 등이 상승률 상위권에 올랐다. 아크릴·삼익제약·카나프테라퓨틱스 등은 약세다.

간밤 미국 뉴욕증시는 일제히 상승했다. 뉴욕증권거래소에서 다우존스 산업평균지수는 전장보다 468.77포인트(0.92%) 오른 5만1671.03에 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 122.83포인트(1.65%) 오른 7554.29, 나스닥종합지수는 795.10포인트(3.07%) 상승한 2만6683.94를 기록했다.

미국과 이란이 중동 전쟁을 끝내고 호르무즈 해협을 재개방하는 예비 합의에 이르면서 유가가 하락하고 인플레이션 우려가 완화된 점이 투자심리에 영향을 줬다. 미국 원유 선물은 이 소식에 4.9% 급락했다.

기술주와 반도체주도 강세를 보였다. 엔비디아는 3.54%, 마이크론은 10.84% 상승했다. 필라델피아 반도체지수는 5.45% 올랐다.

한지영 키움증권 연구원은 "이날 국내 증시도 미·이란 휴전 기대감에 따른 유가 급락, 미국 반도체주 동반 랠리 효과 등에 힘입어 상승 출발할 전망"이라며 "장 초반에는 반도체주를 중심으로 강세를 보인 이후 여타 업종으로 선순환매가 전개될 가능성을 열고 갈 필요가 있다"고 밝혔다.

키움증권은 최근 코스피 변동성이 여전히 크지만 지수 회복 과정에서 쏠림 현상은 완화되고 있다고 진단했다. 6월 5일부터 15일까지 7거래일 동안 코스피에서 서킷브레이커 1회, 사이드카 6회가 발동됐다고 설명하면서도 6월 이후 업종 간 순환매와 성과 분산이 진행되고 있다고 분석했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 2.5원 오른 1513.6원에 출발했다.

dconnect@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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