전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.16 (화)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[특징주] 케이씨텍, CMP 기대에 52주 신고가 경신

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 케이씨텍이 16일 장 초반 52주 신고가를 경신했다
  • 메모리 설비투자 회복으로 CMP 장비 수혜 기대 커졌다
  • 수주잔고 급증과 공정 선단화로 실적 성장성이 분석됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메모리 설비투자 회복 기대…CMP 장비 수혜 부각
삼성전자·SK하이닉스 공급 기대감에 강세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이씨텍이 장 초반 52주 신고가를 새로 썼다. 메모리 반도체 설비투자 회복에 따른 화학기계적연마(CMP) 장비 수혜 기대가 주가에 반영되는 모습이다.

16일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 21분 기준 케이씨텍은 전 거래일 대비 9800원(11.42%) 오른 9만5600원에 거래 중이다. 장중 한때 9만9400원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 이날 시가는 9만8400원, 저가는 9만3500원이다.

케이씨텍은 지난 2017년 케이씨로부터 인적분할돼 설립된 반도체 장비 업체다. 반도체 CMP·세정 장비와 디스플레이 장비 등을 판매한다. 매출 비중은 반도체 94.3%, 디스플레이 5.7%다.

케이씨텍 로고. [사진=케이씨텍]

CMP는 웨이퍼 표면을 평탄화하는 공정이다. 반도체 미세화와 적층이 진행될수록 공정 반복 횟수가 늘어나는 장비로 꼽힌다. 그로쓰리서치는 케이씨텍을 국내 유일의 CMP 장비 양산 업체로 평가하고, 메모리 설비투자 회복 구간에서 실적 성장 가능성이 있다고 봤다.

특히 케이씨텍은 세정 장비보다 CMP 장비 매출 비중이 높아 주요 메모리 고객사의 설비투자 확대 시 수혜가 상대적으로 클 것으로 분석됐다. 세정 장비가 SK하이닉스 중심으로 공급되는 반면 CMP 장비는 삼성전자와 SK하이닉스에 모두 납품되는 구조라는 설명이다.

수주잔고 증가도 투자심리를 자극하고 있다. 그로쓰리서치에 따르면 케이씨텍의 올해 1분기 수주잔고는 864억6000만원으로 직전 분기 대비 130% 증가했다. 그로쓰리서치는 진행률 기준으로 매출이 인식되는 특성상 1분기에 실적이 집중됐지만, 쌓인 수주잔고가 연내 대부분 매출로 인식되며 실적 안정성을 높일 수 있다고 분석했다.

또한 그로쓰리서치는 1b에서 1c로 공정 선단화가 진행될수록 CMP 공정 횟수가 늘어날 가능성이 있다며, 이는 케이씨텍의 CMP 장비와 슬러리 사업에 구조적 수요를 제공할 수 있다고 진단했다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
사진
트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동