구자열·강삼영 당선인, 원주서 교육 환경 개선 협력 방안 논의

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 당선인과 강삼영 강원특별자치도교육감 당선인이 직접 만나 원주 교육 환경 개선을 위한 정책 협력 방안을 논의했다.

22일 원주시 명륜1동 시민주권시대 준비위원회 사무실에서 만난 두 당선인은 과밀학급과 장거리 통학 문제 해결 등 교육 분야 현안에 대해 의견을 나눠 관심을 모았다.

구 당선인은 '혁신도시 내 남고 설립'을 위한 부지 현황을 설명하며 중앙투자심사 및 교육부 협의 등 사전절차의 신속한 이행이 필요하다고 강조했다. 또 시 차원에서도 적합 부지 발굴과 인허가 절차를 지원하겠다고 밝혔다.

구자열 원주시장 당선인과 강삼영 강원교육감 당선인이 교육 현안에 대해 의견을 나누고 있다.[사진=강삼영 인수위원회] 2026.06.22 onemoregive@newspim.com

원거리 학생 통학여건 개선에 대해서 강 당선인은 '무상통학 바로30버스'를 공약으로 내세우며 원주에서 시범 추진해야 한다고 말했다. 그는 2026년 제2회 추경에 예산 편성을 요청했다.

교육 분야 협력 거버넌스 구축을 위한 '원주시 교육상생협의체 운영'에 대해서도 논의가 있었다. 이 협의체는 다양한 의견을 교육정책에 반영하고 지속가능한 협력 체계를 확립하기 위해 실무 중심의 정례 협의체로 구성할 필요성이 제기됐다.

두 당선인의 공약 연계 방안도 논의됐다. 구 당선인은 검증된 운영 모델인 꿈이룸 바우처를 통해 교육감 공약의 조기 안착을 지원하고 '1억 아이키움'과 연계한 생애주기별 지원체계 구축의 필요성을 강조했다. 그는 내년도 1월 공약 시행을 요청했다.

마지막으로 내년 5월 대한민국청소년박람회와의 교육과정 연계를 언급하며 도내 학교 교육과정과 참여 지원 및 교육청 협력이 필요하다고 밝혔다. 이어 학생 이동을 위한 예산 지원과 도 교육청 홍보관 운영 협조를 요청하며 이번 행사에는 15만 명의 청소년과 학부모의 참여가 예상된다고 전했다.

구자열 당선인은 "원주의 교육 환경 개선과 학생 복지 증진이 최우선 과제"라면서 "이번 논의가 실질적 성과로 이어지도록 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.

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