조현 외교부 장관 "중동 피해 복구 참여 위해 포괄적 경제협력팀 설치"

전후 韓 기업 중동 피해 복구 참여, 경제협력 목적

"미-이란 협의 중인 3000억 달러 재건기금과 무관"

호르무즈 韓 선박 안전 위해 외교장관 통화 추진

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 미국과 이란의 종전 합의 이후 한국 기업이 중동 지역 재건 사업에 참여할 수 있도록 정부 차원에서 준비해 왔다고 밝혔다.

조 장관은 22일 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 기자간담회에서 "전후 우리 기업의 대중동 피해 복구 참여와 중동과의 포괄적이고 종합적인 경제협력 방안을 마련하기 위해 외교부 내에 한-중동 포괄적 경제협력팀을 설치하고 재외공관을 통해 중동 각국과 맞춤형 협력 수요를 적극 발굴해왔다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 조현 외교부 장관이 22일 오전 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 출입기자 간담회에서 발언을 하고 있다.2026.06.22 gdlee@newspim.com

조 장관은 그러나 한-중동 포괄적 경제협력팀 구성은 미-이란 종전 협상의 조건으로 거론되는 이란 재건 기금 참여를 의식해 만든 것은 아니라고 선을 그었다.

앞서 파이낸셜타임스(FT) 등 외신은 지난 15일 미 고위급 당국자를 인용해 "미국과 이란의 종전 협상 과정에서 이란에 대한 제재 완화와 3000억 달러 규모의 재건 기금 조성이 논의됐다"면서 유럽과 아시아, 한국, 일본 기업이 기금을 조성할 것이라고 보도한 바 있다.

이와 관련, 정부의 고위당국자는 "재건 기금은 아직 정식으로 참여 요청이 들어온 것이 없다"고 말했다. 이 당국자는 또 정부의 복구 참여 계획은 재건 기금과 무관하다고 말했다. 그는 "전쟁이 끝난 후 단순한 피해 복구를 넘어 탈석유, 산업 다변화 등 복잡한 문제가 제기될 것으로 예상됨에 따라 정부는 걸프협력회의(GCC) 6개국을 우선으로, 이란과도 궁극적으로 협력을 어떻게 해 나갈지 협의해 나가기 위한 태스크포스(TF)를 구성한 것"이라고 설명했다.

조 장관은 이날 간담회에서 호르무즈 해협에 머물고 있는 한국 선박 22척의 안전한 항행을 논의하기 위해 아바스 아라그치 이란 외교장관과 통화를 계획하고 있다고 밝혔다.

조 장관은 "외교부는 해양수산부, 재외공관과 원팀으로 호르무즈 해협 통항 여건과 우리 선박, 선원의 안전을 지속적으로 점검해 나가면서 우리를 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 이뤄지도록 유관국과 협력을 지속해 나가고 있다"고 말했다.

정부는 또 미국-이란 종전 협상의 핵심 이슈인 호르무즈 해협 통행료 부과에 대해서는 허용할 수 없다는 입장을 분명히 했다.

고위 당국자는 이 문제와 대한 기자들의 질문에 "호르무즈 해협에서 지금까지 통행료를 낸 적이 없고, 허용해서는 안 된다"고 말했다. 그는 "서비스 제공 요금 등을 받는 사례가 있는데, 이를 그대로 받아들이면 우리 같은 자유무역 국가로서는 어려운 일"이라며 "통행료를 부과해서는 안 된다는 입장을 갖고 계속 협의해 나갈 것"이라고 밝혔다.

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