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"취업문 더 닫힐라"…정년 65세 연장 압박에 깊어지는 청년 '수심'

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AI 핵심 요약

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  • 노동계가 6일 이후 65세 정년 연장 압박을 강화하자 청년층이 신규 채용 위축을 우려했다.
  • 청년들은 검증 없는 일괄 연장이 연공서열 고착과 취업난 심화를 불러 불공정하다고 지적했다.
  • 전문가와 청년들은 청년 피해 최소화·임금 조정 등 상생형 정년 연장 제도 설계를 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년들 "사회 진입 걸림돌 될 것…연공서열 고착화도 우려"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 6·3 지방선거 이후 노동계를 중심으로 '65세 정년 연장' 입법 압박이 거세지는 가운데, 고용 한파의 직격탄을 맞은 청년들의 고민이 더욱 깊어지고 있다. 22일 대학생과 취업준비생 등 청년층 사이에서는 정년 연장이 이미 좁아진 신규 채용의 문을 더욱 좁힐 것이라는 우려가 나온다.

◆ "검증 없는 연장은 불공정"…'연공서열 고착화·진입 장벽' 우려

대학생 이모(25) 씨는 "정년 연장으로 노후를 대비해야 하는 것은 이해한다"면서도 "다만 그만큼 사회초년생들의 사회 진입이 늦어지는 걸림돌이 될 것 같다"고 말했다.

(명령어: 기자가 기사 제목을 입력한 후 기사용 이미지 제작을 주문했음) [일러스트=Gemini]

청년들은 능력에 대한 객관적인 검증 없이 무작정 정년을 늘리는 것은 불공정하다고도 지적했다.

대학생 박모(20) 씨는 "정년이 연장되면 취업 시장 상황이 더욱 악화될 것 같고 성과 중심이 아닌 연공서열 직장문화가 더욱 뚜렷해질 것이라 생각한다"고 말했다.

대학생 최모(20) 씨 역시 "나이가 들면서 능력이 퇴화하는 부분도 있을 텐데 그런 것 감안 없이 무작정 늘려주기 보단 능력을 지속적으로 체크하는 보완책도 있어야 한다고 생각한다"며 "회사는 이익을 추구하는 집단인데 능력 없는 사람들에게 계속 급여를 주는 것은 의미 없다고 생각한다"고 지적했다.

청년층이 정년 연장을 무겁게 받아들이는 데에는 청년 취업난이 자리잡고 있다. 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 고용동향'을 보면 15~29세 청년층 취업자는 전년 동월 대비 25만5000명 감소했다. 이는 2021년 1월 31만4000명 감소 이후 가장 큰 폭이다. 체감실업률로 꼽히는 고용보조지표3(확장실업률)은 청년층에서 지난 5월 16.6%로 전년 동월 대비 0.3%포인트(p) 상승했다.

◆ "청년 피해 최소화 방안으로 논의돼야"

이렇다 보니 정년 연장이 시대적 흐름이라면 청년층 피해를 최소화하는 방향으로 이뤄져야 한다는 요구도 커지고 있다.

취업준비생 김모(26) 씨는 "기대수명이 늘어난 만큼 정년 연장은 자연스러운 움직임이며 장기적으로는 결국 나의 정년도 늘어나는 셈"이라면서도 "다만 이로 인해 줄어드는 신규 채용 문제는 정부가 적극적으로 해결해야 한다"고 말했다.

이어 김씨는 "노사정 협상 과정에 '청년 대표 쿼터제'를 둬 청년들의 의사가 필수적으로 반영되는 절차가 마련돼야 한다"고 강조했다.

식품업계에 재직 중인 이소은(27) 씨 역시 "안 그래도 신입을 안 뽑는 상황에서 좀 더 제약이 생기는 것 같다"면서도 "기존 정년 제도의 틀은 유지하되 퇴직 고령층에 대한 사회적 안전망을 강화하는 방향으로 정책 패러다임 전환이 필요하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 소재 한 대학교 취업지원센터에 방문한 대학생의 모습. 2026.06.22 jason14@newspim.com

전문가는 장년층의 고용 안정과 청년층의 고용 기회를 동시에 보장하기 위해 단순 연장을 넘어서는 정교한 상생형 제도 설계가 필요하다고 제언한다.

김성희 산업노동정책연구소 소장은 "청년 정책과 정년 연장의 충돌을 방지하는 상생형 모델을 만들어야 한다"며 "직무와 직위, 시간을 그대로 유지하는 정년 연장이 아닌 임금 등 조정이 가능하도록 하는 방식으로 정년 연장이 이루어져야 한다"고 말했다.

jason14@newspim.com

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'내란 가담' 박성재 1심 징역 25년형 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 22일 내란 중요임무 종사, 직권남용권리행사방해 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다. 재판부는 박 전 장관이 증거를 인멸할 우려가 있다고 보고 법정구속했다. 계엄 해제 직후 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄에 관한 논의가 없었다는 취지로 국회에서 위증한 혐의로 함께 기소된 이완규 전 법제처장에게 공소기각 판결했다. 12·3 비상계엄에 가담한 혐의로 기소된 박성재 전 법무부 장관에게 중형이 선고됐다. 사진은 내란중요임무종사 혐의로 기소된 박 전 장관이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 박 전 장관이 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후 법무부 간부 회의를 소집해 검사 파견을 검토하고 교정시설 점검 등을 지시한 행위를 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 것으로 판단, 내란 중요임무 종사 혐의를 유죄로 인정했다. 재판부는 "피고인은 국무위원으로서 헌법과 법률을 준수하고 수호할 헌법적 의무를 부담한다"며 "그럼에도 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 의무를 외면하고 가담을 선택했다"고 지적했다. 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 직권을 남용한 혐의도 유죄로 판단했다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 '권한 남용 문건'을 작성하게 한 직권남용 혐의 역시 유죄로 봤다. 재판부는 양형이유에 대해 "12·3 비상계엄은 윤석열 전 대통령의 위헌·위법한 비상계엄 선포와 포고령 발령, 군·경을 동원한 국회 통제 시도 등으로 이뤄진 내란행위에 해당한다"며 "권력 핵심부가 주도한 '위로부터의 내란'이자, 친위 쿠데타의 성격을 가진다"고 밝혔다. 이어 "국제사회에서 대한민국의 위상을 훼손하고 수십 년간 쌓아온 민주주의 성과를 위협한 중대한 범죄"라며 "비상계엄이 조기에 실패한 것은 시민과 국회의 대응 덕분일 뿐, 피고인들의 행위가 가볍다고 볼 수는 없다"고 지적했다. 아울러 "피고인은 수사기관과 법정에서 서슴없이 허위 진술하거나 '아무런 기억이 나지 않는다'고 진술했다"며 "신문 과정에서 '많은 책임감을 느끼고 죄송하다'고 했으나, 이런 태도에 비추어 그 진정성을 인정하기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 12.3 비상계엄 해제 직후 안가 회동과 관련해 국회에서 위증한 혐의를 받는 이완규 전 법제처장이 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.06.22 photo@newspim.com 다만 김건희 여사로부터 서울중앙지검에 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의(청탁금지법 위반)에 대해선 공소기각을 선고했다. 이 사건이 내란 특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않으므로 특검에게 수사권과 공소권이 없다는 판단이다. 재판부는 같은 이유로 이 전 처장의 국회증언감정법 위반 혐의에 대해서도 공소기각을 선고했다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. 장우성 특검보는 박 전 장관 1심 선고와 관련해 "위헌·위법한 비상계엄 선포를 막고 헌정질서를 수호해야 할 법무부 장관의 책무를 확인한 판결"이라며 "김건희 여사 수사무마 청탁금지법 위반 혐의와 이완규 전 법제처장 공소기각 부분은 종합특검 수사 대상 해당 여부를 검토해 인계할 수 있고, 이번 사건에 대한 항소 가능성은 낮다"고 말했다. pmk1459@newspim.com 2026-06-22 16:10
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李대통령 지지율, 5주 연속 하락세 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 5주 연속으로 하락하면서 취임 이후 처음으로 40%대 지지율을 기록했다.  여론조사 전문기관인 리얼미터가 22일 공개한 6월 3주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 15~19일 조사, 무선 100% 임의번호 자동응답(ARS)방식, 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조) 결과를 보면 이 대통령 국정수행 긍정평가는 46.7%로 지난주보다 4.8%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율이 50% 미만으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다. 이재명 대통령 6월 3주차 국정수행 평가. [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.7%로 5.5%p 올랐다. 긍·부정 평가가 오차범위 안이었다. '잘 모르겠다' 3.6%였다. 리얼미터는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 인한 책임론 확산과 집권 여당 더불어민주당 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 영향을 준 것으로 분석했다. 특히 이 대통령의 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파에도 되레 자산시장 양극화 우려가 커지면서 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 나타났다고 리얼미터는 판단했다. 권역별로는 대구·경북(9.9%p) 하락세가 가장 컸고, 인천·경기(7.6%p), 서울(7.4%p)도 큰 낙폭을 보였다. 연령대별로는 50대(9.1%p) 지지층의 이탈이 가장 많았고, 20대(6.2%p)와 40대(5.5%p)에서도 하락세가 두드러졌다. 6월 3주차 정당 지지도. [그래프=리얼미터] 정당 지지도(18~19일 조사)에서는 민주당이 40.1%로 2.1%p 올랐고 국민의힘이 42.3%로 2.0%p 떨어졌다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순으로 조사됐다. 무당층은 7.7%였다. 리얼미터는 국민의힘 지지율이 하락한 것은 선거관리 부실 사태를 전면 재선거·사전투표 폐지로 확대한 것을 부정 요인으로 꼽았다. 장동혁 국민의힘 대표를 향한 사퇴 요구로 당내 갈등이 불거지며 보수층 결집력이 약화한 것으로 봤다. 민주당은 선거 부실 관리에 대한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면과 정청래 민주당 대표가 이 대통령의 순방 성과를 치켜세우며 '단합'을 부각하고 있는 것이 지지층 결집으로 이어졌다고 분석했다. the13ook@newspim.com 2026-06-22 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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