"취업문 더 닫힐라"…정년 65세 연장 압박에 깊어지는 청년 '수심'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년들 "사회 진입 걸림돌 될 것…연공서열 고착화도 우려"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 6·3 지방선거 이후 노동계를 중심으로 '65세 정년 연장' 입법 압박이 거세지는 가운데, 고용 한파의 직격탄을 맞은 청년들의 고민이 더욱 깊어지고 있다. 22일 대학생과 취업준비생 등 청년층 사이에서는 정년 연장이 이미 좁아진 신규 채용의 문을 더욱 좁힐 것이라는 우려가 나온다.

◆ "검증 없는 연장은 불공정"…'연공서열 고착화·진입 장벽' 우려

대학생 이모(25) 씨는 "정년 연장으로 노후를 대비해야 하는 것은 이해한다"면서도 "다만 그만큼 사회초년생들의 사회 진입이 늦어지는 걸림돌이 될 것 같다"고 말했다.

(명령어: 기자가 기사 제목을 입력한 후 기사용 이미지 제작을 주문했음) [일러스트=Gemini]

청년들은 능력에 대한 객관적인 검증 없이 무작정 정년을 늘리는 것은 불공정하다고도 지적했다.

대학생 박모(20) 씨는 "정년이 연장되면 취업 시장 상황이 더욱 악화될 것 같고 성과 중심이 아닌 연공서열 직장문화가 더욱 뚜렷해질 것이라 생각한다"고 말했다.

대학생 최모(20) 씨 역시 "나이가 들면서 능력이 퇴화하는 부분도 있을 텐데 그런 것 감안 없이 무작정 늘려주기 보단 능력을 지속적으로 체크하는 보완책도 있어야 한다고 생각한다"며 "회사는 이익을 추구하는 집단인데 능력 없는 사람들에게 계속 급여를 주는 것은 의미 없다고 생각한다"고 지적했다.

청년층이 정년 연장을 무겁게 받아들이는 데에는 청년 취업난이 자리잡고 있다. 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 고용동향'을 보면 15~29세 청년층 취업자는 전년 동월 대비 25만5000명 감소했다. 이는 2021년 1월 31만4000명 감소 이후 가장 큰 폭이다. 체감실업률로 꼽히는 고용보조지표3(확장실업률)은 청년층에서 지난 5월 16.6%로 전년 동월 대비 0.3%포인트(p) 상승했다.

◆ "청년 피해 최소화 방안으로 논의돼야"

이렇다 보니 정년 연장이 시대적 흐름이라면 청년층 피해를 최소화하는 방향으로 이뤄져야 한다는 요구도 커지고 있다.

취업준비생 김모(26) 씨는 "기대수명이 늘어난 만큼 정년 연장은 자연스러운 움직임이며 장기적으로는 결국 나의 정년도 늘어나는 셈"이라면서도 "다만 이로 인해 줄어드는 신규 채용 문제는 정부가 적극적으로 해결해야 한다"고 말했다.

이어 김씨는 "노사정 협상 과정에 '청년 대표 쿼터제'를 둬 청년들의 의사가 필수적으로 반영되는 절차가 마련돼야 한다"고 강조했다.

식품업계에 재직 중인 이소은(27) 씨 역시 "안 그래도 신입을 안 뽑는 상황에서 좀 더 제약이 생기는 것 같다"면서도 "기존 정년 제도의 틀은 유지하되 퇴직 고령층에 대한 사회적 안전망을 강화하는 방향으로 정책 패러다임 전환이 필요하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 서울 소재 한 대학교 취업지원센터에 방문한 대학생의 모습. 2026.06.22 jason14@newspim.com

전문가는 장년층의 고용 안정과 청년층의 고용 기회를 동시에 보장하기 위해 단순 연장을 넘어서는 정교한 상생형 제도 설계가 필요하다고 제언한다.

김성희 산업노동정책연구소 소장은 "청년 정책과 정년 연장의 충돌을 방지하는 상생형 모델을 만들어야 한다"며 "직무와 직위, 시간을 그대로 유지하는 정년 연장이 아닌 임금 등 조정이 가능하도록 하는 방식으로 정년 연장이 이루어져야 한다"고 말했다.

jason14@newspim.com