우리다문화장학재단, 다문화 장학생 1200명에 23억원 장학금 지원

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전년보다 장학생 200명 증가, 장학금 전달식 '우리누리 웰컴데이' 개최

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =우리금융그룹 우리다문화장학재단은 지난 20일 우리은행 본점에서 다문화 장학생 1200명의 장학금 전달식 '우리누리 웰컴데이'를 개최했다고 22일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 지난 20일 우리은행 본점에서 다문화 장학생 1200명의 장학금 전달식 '우리누리 웰컴데이'를 개최했다고 22일 밝혔다. [사진=우리금융그룹]2026.06.22 dedanhi@newspim.com

올해 장학금은 학업장학 및 특기장학 외에도 중도입국 청소년을 포함한 지원 사각지대의 다문화 학생을 위한 특별장학도 확대 지원할 계획이다. 재단은 전년보다 200명 증가한 장학생들에게 총 23억 원의 장학금을 지원할 예정이다.

20일 행사에는 신규 장학생과 가족뿐 아니라 역대 장학생들도 참석했다. 선배 장학생은 후배에게 장학증서를 직접 전달했으며, 재단의 지원을 통해 성장해온 우수 장학생들의 이야기가 공유됐다. 선후배 간 교류 프로그램이 마련돼 학생들은 서로의 경험을 나누고 새로운 도전을 격려할 수 있도록 했다.

다양한 공연 및 참여 프로그램도 진행됐다. 농구 국가대표 에디 다니엘 장학생의 오프닝 무대, 강민주 장학생의 판소리 공연, 우리다문화어린이합창단과 가수 이채연의 축하 공연, 장학생 골든벨 퀴즈 등이 이어지며 현장을 활기롭게 했다.

재단은 수도권 전달식 이후 충남 천안에서도 중도입국 청소년을 대상으로 별도의 전달식을 개최할 계획이다. 지역과 학생의 여건을 고려한 장학사업을 통해 지원 대상과 프로그램을 계속해서 확대할 방침이다.

우리다문화장학재단의 박수미 차장은 "우리누리 웰컴데이'는 단순한 장학금 전달 행사가 아니라 다문화 학생들이 서로 교류하고 응원하는 자리"라며 "앞으로도 다문화 미래세대가 우리 사회의 주역으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 우리다문화장학재단은 2012년 설립 이후 다문화 자녀의 학업 증진과 특기 개발을 위한 장학사업을 이어오고 있으며, 지난 14년간 총 8870명에게 누적 122억 1000만원의 장학금을 지원했다.

dedanhi@newspim.com