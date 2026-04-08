李대통령 "유가 최고제 충분치 않아…화물차주·소상공인 대출 지원제 개선"

경기 의왕 내륙컨테이너 기지서 운송·물류 업계 간담회

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 8일 화물 운송·물류업계 현장 관계자들을 만나 "정부가 유가 최고 가격제 고시 등 여러 조치를 하고 있는데 아마 현장에서 체감하는 어려움들이 충분히 해소되지 않았을 수 있다"며 "추가로 할 조치가 있는지 한번 검토해 보겠다"고 강조했다.

전은수 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 이날 오후 경기도 의왕 소재 내륙 컨테이너 기지(ICD)를 방문해 고유가 상황으로 어려움을 겪는 화물 운송 및 물류업계 종사자들과 간담회를 가졌다고 밝혔다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 14회 국무회의를 주재하면서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "중동 전쟁 때문에 유가 상승 폭이 크고 그렇기 때문에 특히 화물 수송 업계의 어려움이 많은 것 같다"며 "업체도 그렇고 운송을 실제로 담당하는 화물차주 여러분도 상당히 어려울 것 같다"고 걱정했다.

참석한 업계 종사자들은 "석유 최고 가격제와 유가 연동 보조금 등 정부의 발 빠른 대처가 피해를 줄이는 데 도움이 됐다"면서도 "고유가 상태가 지속될 경우 운송업 특성상 비용 부담을 고스란히 떠안아야 하는 상황"이라고 호소했다.

한 화물차주는 "차량 가액이 3억 원을 초과할 경우 소상공인 대출이 어렵다"고 건의했고, 이 대통령은 이에 "국토교통부와 중소벤처기업부가 협의해 저리 지원 같은 화물차주를 위한 소상공인 대출 지원 제도를 개선하라"고 주문했다. 안전운임제 적용 품목 확대 요청에 대해서는 "국가별로 제도가 상이하다"면서도 "국토부가 품목별 운송 원가와 해외 사례를 면밀히 확인하라"고 지시했다.

수도권 내 높은 임대료와 부지 부족으로 물류창고가 외곽으로 밀려나고 있다는 화물 운송사의 애로 사항에 대해 이 대통령은 "국토부가 지방 정부와 협의해 수도권 내 유휴지를 활용하는 방안을 검토하라"고 지시했다.

이 대통령은 간담회 이후 의왕 ICD 물류 기지 현장을 둘러보며 시설 운영 현황과 유가 상승에 따른 물동량 변화를 점검하기도 했다. 최근 5년간 안전사고가 단 한 건도 발생하지 않았다는 관계자의 설명에는 "안전관리를 매우 철저히 했다"고 격려했다.

pcjay@newspim.com