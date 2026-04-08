수영로교회·초록우산, 어린이병원 후원 성금 전달…소아 의료 환경 개선 기대

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 수영로교회와 초록우산과 함께 어린이병원 후원금 전달식을 열었다.
- 수영로교회와 초록우산이 1억5천만 원 후원금을 박형준 시장에게 전달했다.
- 후원금은 의료기기 확충과 취약계층 환아 치료비로 사용된다.
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부산 미래 밝힐 지역 사회 협력
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 수영로교회와 초록우산어린이재단 부산지역본부와 함께 8일 오후 2시 시청 의전실에서 '부산 어린이병원 후원금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.
전달식에는 박형준 부산시장과 이현우 수영로교회 행정목사, 조유진 초록우산 부산지역본부장이 참석했다. 이번 행사는 지역 사회의 민관 협력을 통한 소아 의료 환경 개선이라는 의미를 담아 추진하게 된 것이다.
수영로교회와 초록우산은 이날 총 1억5천만 원의 후원금을 부산시에 전달했다. 해당 성금은 수영로교회 성도들이 '착한헌금'으로 모은 것으로, 2028년 개원을 목표로 하는 '부산 어린이병원'의 의료기기 확충과 취약계층 소아·청소년 환아들의 치료비 지원에 사용될 예정이다.
박형준 시장은 "착한헌금으로 따뜻한 정성을 나눠주신 수영로교회 성도 여러분께 깊은 감사와 존경을 전한다"며 "이 뜻깊은 후원금이 어린이들의 건강한 성장을 위한 소중한 재원이 되도록 하겠다"고 말했다.
또 "지역사회의 관심과 협력이 더해져 부산의 미래가 한층 밝아질 것으로 기대한다"며 "이번 나눔이 부산 전역으로 확산되길 바란다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com