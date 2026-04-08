[핌in창원] LG, 3연승에도 문성주 신민재 제외...이재원·이영빈 선발 파격

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[창원=뉴스핌] 남정훈 기자 = LG가 NC와의 시즌 두 번째 맞대결을 앞두고 기존과는 확연히 다른, 이른바 '파격 라인업'을 꺼내 들었다.

LG는 8일 창원 NC파크에서 NC와 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 맞대결을 치른다. 전날(7일) 경기에서는 선발 송승기의 5이닝 무실점 호투를 시작으로 김진성, 장현식, 우강훈, 유영찬으로 이어지는 필승조가 릴레이 무실점 투구를 완성하며 2-0 완봉승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] LG 트윈스 이재원. [사진=LG 트윈스] 2026.04.05 willowdy@newspim.com

이 승리로 LG는 3연승을 달리며 시즌 5승 4패를 기록, 공동 5위로 올라섰다. 반면 NC는 6승 3패로 3위로 하락했다.

기세를 탄 LG는 이날 경기에서 과감한 라인업 변화를 시도했다. 홍창기(우익수)와 박해민(중견수)이 테이블세터로 나서고, 오스틴(1루수)-문보경(지명타자)이 중심 타선을 이끈다. 이어 천성호(3루수), 오지환(유격수), 박동원(포수)이 뒤를 받치며, 하위 타선에는 이재원(좌익수)과 이영빈(2루수)이 이름을 올렸다.

가장 눈에 띄는 변화는 주전 자원들의 과감한 제외다. 최근 꾸준히 선발로 나섰던 문성주와 신민재가 모두 라인업에서 빠졌다. 대신 거포 유망주 이재원이 시즌 처음으로 좌익수로 선발 출전 기회를 잡았고, 이영빈 역시 올 시즌 첫 선발 출장으로 존재감을 시험받게 됐다.

전날 백업 포수 이주헌이 선발 마스크를 쓰면서 휴식을 취했던 박동원은 하루 만에 다시 선발 포수로 복귀했다.

[서울=뉴스핌] LG의 선발 투수 라클란 웰스. [사진 = LG 트윈스] 2026.04.02 wcn05002@newspim.com

선발 마운드에는 아시아쿼터 투수 라클란 웰스가 오른다. 웰스는 지난해 키움에서 부상 대체 선수로 짧은 기간 활약한 뒤, 올 시즌 LG 유니폼을 입으며 KBO리그에 복귀했다.

그는 지난 2일 잠실에서 열린 KIA와의 경기에서 6이닝 7피안타 무사사구 2삼진 1실점(1자책)으로 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3실점 이하)를 기록하며 손주영의 공백을 훌륭히 메운 바 있다. NC를 상대로는 이번이 첫 등판이다.

한편 LG는 이날 1군 엔트리에도 변화를 줬다. 퓨처스리그에서 안정적인 투구 내용을 보여준 성동현을 콜업하며 마운드에 신선한 자원을 추가했고, 기존 불펜 자원이었던 백승현은 2군으로 내려가 재정비에 들어갔다.

wcn05002@newspim.com