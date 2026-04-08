"입양 지연 해소한다"…아동권리보장원·대한사회복지회 맞손

AI 핵심 요약beta
- 아동권리보장원과 대한사회복지회가 8일 입양 절차 개선 대책을 논의했다.
- 가정환경조사 담당 인력 부족으로 예비양부모 상담이 지연되는 문제를 파악했다.
- 양 기관은 인력 확보와 교육 지원 확대로 입양 절차 효율성을 높이기로 했다.
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정익중 원장 "입양 절차 효율성 높일 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 아동권리보장원과 민간 위탁기관인 대한사회복지회(복지회)가 입양 지연 개선 대책에 나선다.
보장원은 8일 오후 3시 복지회를 방문해 입양 절차 개선 대책을 함께 논의하고 현장의 애로사항을 청취하기 위한 간담회를 개최했다.
복지회는 보건복지부 위탁기관으로서 예비양부모에 대한 가정환경조사 진행과 입양 후 적응 상황 모니터링 등의 업무를 수행하고 있다. 이번 간담회는 복지부의 입양 절차 개선 방향에 따라 예비 양부모 가정환경조사 등 주요 절차의 운영 상황을 공유하고 기관 간 협력을 통해 절차를 보다 원활하게 운영하기 위해 마련됐다.
특히 간담회에서는 입양 절차 과정 중 '예비 양부모 가정환경조사' 단계에서 현장 실무진이 겪는 어려움과 건의사항을 청취했다. 복지회는 가정환경조사를 담당하는 인력이 부족함에 따라 예비양부모님들이 원하는 시간에 충분한 상담과 조사를 진행하기 어려웠던 것 같다고 설명했다.
양 기관은 이 같은 지연 요인을 분석해 인력을 적극적으로 확보하는 등 실무 개선 방향을 협의하기로 했다. 체계적인 입양 지원 환경을 만들어 아동 보호에 나설 예정이다.
정익중 아동권리보장원장은 "입양 절차의 안정적 운영과 제도 안착을 위해서는 현장의 목소리를 반영한 지속적인 개선이 중요하다"며 "가정환경 조사 단계의 원활한 운영을 위해 인력 확보뿐 아니라 교육 지원 확대 등을 복지부와 함께 추진하겠다"고 했다.
정 원장은 "협력을 바탕으로 입양 절차 전반의 효율성을 높이고 입양 과정에서 아동 최선의 이익이 실현될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com