청와대 "호르무즈 해협 재개 여건 마련…선박 통항 위한 관련국 소통 가속화"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 8일 호르무즈 해협 통항 재개를 위해 선사 협의와 관련국 소통을 가속화한다.
- 이란 측이 군사 협조와 기술 제약 고려해 통항 재개를 밝혔다.
- 미국과 이란은 7일 2주 휴전에 합의하며 트럼프가 이를 발표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 8일 "호르무즈 해협 통항 재개를 위한 여건이 마련된 만큼 정부는 한국 선박의 통항이 조속히 이루어질 수 있도록 선사와의 협의와 관련국과의 소통을 가속화해 나갈 예정"이라고 밝혔다.
청와대 관계자는 이날 오후 미국과 이란 간의 휴전 합의와 관련해 이와 같은 입장을 밝혔다. 청와대 관계자는 "현재 이란 측이 군과의 협조와 기술적 제약을 고려한 가운데 통항을 재개할 것임을 밝혔다"며 "구체적인 통항 방식과 조건에 대해서는 관련국과의 소통을 통해 면밀히 파악하고 있다"고 말했다.
청와대는 "통항에 필요한 선박 목록 등 제반 사항에 대해서도 선사와 긴밀히 협의하며 신속히 재점검해 나갈 것"이라며 "정부는 가능한 한 조속히 우리 선박의 호르무즈 해협 통항이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.
미국과 이란은 지난 7일(현지시간) 2주간의 휴전에 사실상 합의했다. 전쟁 39일 만의 일이다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜 미디어에 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이고 안전한 개방에 동의하는 조건으로 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단한다는 데 동의한다"고 올렸다.
pcjay@newspim.com