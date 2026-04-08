[AI 사건 리포트] 행인 치고 끌어옮긴 뒤 도주…무면허 뺑소니 20대 영장

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[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 4월 8일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

행인 치고 끌어옮긴 뒤 도주…무면허 뺑소니 20대 영장

인천에서 무면허로 운전하던 20대가 행인을 들이받은 뒤 도로 밖으로 끌어 옮기고 달아난 혐의로 경찰에 붙잡혀 구속영장이 신청됐습니다. 인천경찰청은 특정범죄가중처벌법상 도주치사와 도로교통법상 무면허운전 혐의를 적용해 A씨에 대한 사전 구속영장을 신청하고, 사고 경위와 도주 과정에 공범이 있었는지 추가로 조사하고 있습니다.

경찰 로고 [사진=뉴스핌 DB]

'서부지법 난동' 전광훈 측근 6명, 불구속 송치

서울서부지방법원 인근에서 난동을 부린 혐의를 받는 목사 전광훈 씨 측근 6명이 경찰 수사 후 불구속 상태로 검찰에 넘겨졌습니다. 서울 마포경찰서는 집회 과정에서 법원 진입을 시도하고 질서 유지를 방해한 혐의 등으로 이들을 입건해, 현장 채증 영상과 진술을 토대로 주도·가담 정도를 가려 불구속 기소 의견으로 송치했습니다.

"차가 도로를 막고 있다" 신고…만취 운전자 현행범 체포

경기도 김포에서 "차가 도로를 막고 있다"는 시민 신고를 받고 출동한 경찰이 만취 상태 운전자를 현행범으로 체포했습니다. 김포경찰서는 도로 구조물을 들이받고 멈춰 서 있던 차량 운전자 A씨에 대해 음주 측정 결과를 토대로 도로교통법상 음주운전 혐의로 입건하고, 면허 취소 수준 여부에 따라 추가 처벌 수위를 검토하고 있습니다.

이주노동자 장기에 에어건 분사 의혹…경찰 전담팀 수사

경기 화성의 한 도금업체 대표가 외국인 이주노동자의 장기에 에어건을 분사해 크게 다치게 했다는 의혹이 제기돼, 경찰이 전담 수사팀을 꾸려 수사에 착수했습니다. 경기남부경찰청 광역수사대는 태국 출신 노동자 A씨를 상대로 피해 경위를 조사하고, 당시 작업 환경과 안전 조치 여부를 확인하는 한편 업체 대표 B씨를 피의자 신분으로 불러 폭행·상해 등의 혐의를 추궁할 예정입니다.

'신안산선 터널 붕괴' 수사 마무리…곧 검찰 송치

경기 안산에서 발생한 신안산선 터널 붕괴 사고와 관련해, 경찰이 시공사·하청업체 등 관계자들에 대한 수사를 마무리하고 사건을 검찰에 송치할 방침입니다. 경기남부경찰청 광역수사대는 업무상 과실치사상 혐의로 관련자 6명을 입건해 국토부 조사 결과와 현장 감식 내용 등을 종합해 책임 소재를 정리했고, 조만간 수사 결과를 발표한 뒤 검찰에 송치하겠다고 밝혔습니다.

퇴근길 정체 뚫은 '릴레이 에스코트'…산모·신생아 생명 구해

경북 경주에서 퇴근길 교통 정체 속에 경찰이 순찰차 여러 대를 동원한 '릴레이 에스코트'로 위급한 산모를 병원까지 신속히 이송해 산모와 신생아의 생명을 구했습니다. 경주경찰서는 위급 신고를 받은 뒤 교차로마다 순찰차를 배치해 신호를 통제하고, 병원까지 선도하는 방식으로 이동 시간을 크게 줄였으며, 산모는 도착 직후 제왕절개 수술을 받고 무사히 출산을 마쳤다고 밝혔습니다.

ace@newspim.com