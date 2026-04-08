전북자치도, 새만금 투자진흥지구 확대…개발 가속화 기반 마련

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산단 3·7·8공구 지정 확대·연결도로 계획 의결

산업입지·교통 인프라 동시 확보 투자 실행력 강화



[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도 새만금 개발이 투자유치와 기반시설 확충을 동시에 확보하며 본격적인 속도를 낸다.

8일 전북자치도에 따르면 새만금 산단 투자진흥지구 확대와 지역 간 연결도로 계획이 제33차 새만금위원회 심의에서 의결됐다.

전북자치도청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.04.08 lbs0964@newspim.com

이에 따라 투자유치 기반이 확대되고 기업 투자 결정을 뒷받침하는 제도적 기반이 강화되는 등 입주 여건이 전반적으로 개선될 것으로 기대된다.

특히 투자진흥지구 확대는 기존 지정구역에 이어 후속 산업용지까지 지원체계를 확장함으로써 투자 연속성을 높이고 대규모 투자유치 환경을 안정적으로 조성하는 데 기여할 전망이다.

함께 의결된 새만금 지역 간 연결도로 건설사업 개발기본계획은 복합개발용지와 관광·레저용지, 스마트 수변도시 등 주요 개발 거점을 연결하는 핵심 기반시설이다. 도는 이를 통해 내부 접근성이 향상되고 향후 개발사업 추진 속도도 크게 높아질 것으로 보고 있다.

이번 두 사업의 동시 의결은 산업입지와 교통 인프라가 동시에 강화됐다는 점에서 의미가 크다. 투자유치 기반과 내부 개발 여건이 함께 개선되면서 새만금 개발이 본격화되는 계기가 될 것으로 전망된다.

전북자치도는 투자진흥지구 지정·고시 이후 기업유치 지원과 관계기관 협력을 강화하고, 연결도로 사업도 차질 없이 추진할 계획이다. 이를 통해 새만금을 투자유치와 산업집적, 내부개발이 선순환하는 성장 거점으로 육성한다는 방침이다.

김미정 전북자치도 새만금해양수산국장은 "이번 의결은 투자 여건과 기반시설을 동시에 진전시킨 중요한 성과"라며 "새만금이 기업이 실제 투자하고 성장할 수 있는 공간으로 자리 잡도록 후속 조치를 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com