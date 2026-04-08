박효진 예비후보 "늘봄행정실무사 업무 명확화·배치 기준 마련 시급"

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비정규직 복무 차별 해소 촉구... "안정적 근무환경 보장될 때 공공 돌봄 지속 가능"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 박효진 경기도교육감 예비후보가 경기도교육청의 핵심 정책인 늘봄학교의 안정적인 정착을 위해 늘봄행정실무사들에 대한 불합리한 차별을 해소하고 명확한 업무 범위를 설정해야 한다고 강력히 촉구했다고 8일 전했다.

불합리한 차별을 해소하고 명확한 업무 범위를 설정해야 한다고 강력히 촉구했다. [사진= 박효진 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

박 예비후보는 지난 7일 경기도교육청 앞에서 열린 '늘봄행정실무사 처우 개선 촉구 집회'에 참석해 "늘봄 정책이 지속가능한 공공 돌봄으로 자리 잡기 위해서는 현장에서 일하는 노동자들의 권리 보장이 선행되어야 한다"며 이같이 밝혔다.

이날 집회에 참석한 늘봄행정실무사들은 학교 규모와 상관없이 일률적으로 적용되는 인력 배치 기준에 대해 성토했다. 이들은 "20학급 학교와 80학급 학교에 동일하게 1명이 배치되는 등 현실을 무시한 행정으로 업무 부담이 임계치에 달했다"고 지적했다.

또한 늘봄 행정 외에도 학교 내 다양한 추가 업무가 무분별하게 부과되고 있는 현실을 꼬집으며, 업무 범위를 법적·제도적으로 명확히 규정해 줄 것을 교육당국에 요구했다.

비정규직 신분으로 인해 겪는 연가와 병가 사용 등 기본적인 복무 차별 문제도 제기됐다. 박 예비후보는 현장 발언을 통해 "교육의 중요한 구성원인 늘봄행정실무사들이 같은 학교 내에서 권리를 다르게 적용받는 것은 공정하지 않다"고 비판했다.

박 예비후보는 과거 교사들의 근무 환경 개선 사례를 언급하며 "지속적인 요구와 투쟁을 통해 여건이 개선되어 온 것처럼, 늘봄행정실무사들의 안정적인 근무 환경 보장을 위해서도 책임 있는 결단이 필요하다"고 강조했다.

박 예비후보는 사태 해결을 위해 ▲학교 규모별 적정 인력 배치 기준 수립 ▲명확한 직무 범위 규정 ▲복무 차별 해소 등을 포함한 종합적인 제도 개선을 약속했다.

그는 "안정적인 근무 환경이 보장될 때 비로소 전문성과 책임감 있는 늘봄 서비스가 가능하다"며 "교육을 구성하는 모든 노동자가 자부심을 느끼며 일할 수 있는 경기 교육 현장을 만들겠다"고 덧붙였다.

beignn@newspim.com