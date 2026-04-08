고흥군, 긴급지원 착수... '생활안정 우선'

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 8일 유가 물가 급등으로 저소득층에 가구당 10만 원 특별생계비를 지원한다.
- 기초생활수급자 4500여 가구에 4월 중순까지 계좌 입금으로 지급 완료한다.
- 전남도와 군 예비비 4억5250만 원 투입해 민생 안정과 복지사각지대 해소에 나선다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군은 유가와 물가 급등으로 어려움을 겪는 저소득층을 대상으로 가구당 10만 원의 특별생계비를 신속 지원한다고 8일 밝혔다.
중동 정세 불안으로 인한 고유가 장기화 등으로 생계 부담이 커지자 예비비를 투입해 민생안정을 도모하기 위한 조치다.
군은 관내 기초생활수급자(생계·의료·주거급여) 4500여 가구를 대상으로 오는 4월 중순까지 계좌 입금 방식으로 지급을 완료할 계획이다. 이번 지원에는 전라남도와 고흥군 예비비 4억5250만 원이 투입된다.
군 관계자는 "국제 에너지 가격과 식료품비 상승이 저소득층 가계에 직접적인 부담이 되고 있다"며 "이번 긴급 지원을 통해 취약계층이 체감할 수 있는 실질적 도움을 제공하고 복지사각지대 해소에 기여하겠다"고 설명했다.
공영민 군수는 "물가 상승과 고유가 여파로 힘들어하는 군민들이 생활 안정을 찾을 수 있도록 민생 현장을 최우선에 두고 대응하겠다"고 말했다.
한편 고흥군은 긴급생계비 지원 외에도 복지사각지대 발굴, 취약계층 대상 생활안정 지원 등 다각적인 민생 대책을 추진하며 촘촘한 사회안전망 구축에 행정력을 집중하고 있다.
chadol999@newspim.com