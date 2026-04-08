광주 북구 "드론 선도 도시로" 10개 과제 시행

AI 핵심 요약beta
- 광주 북구가 8일 드론산업 활성화 종합계획을 시행한다고 발표했다.
- 안전한 비행환경 조성, 레저문화 확산, 기술개발 지원 등 4개 분야 10개 과제로 구성됐다.
- 드론공원 상시 운영, 9월 전국 드론축구대회 개최, 산불관리 플랫폼 운영 등을 추진한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 북구는 '드론산업 활성화 종합계획'에 따라 분야별 시행 과제를 시행한다고 8일 박혔다.
이번 계획은 '드론으로 미래를 실현하는 첨단 북구'를 목표로 ▲안전한 비행환경 조성▲드론 레저문화 확산▲기술개발 실증 및 상용화 지원▲공공분야 드론활용 확대 등 4개 분야 10개 세부 과제로 구성됐다.
먼저 북구는 광주 유일 드론 인프라인 드론공원과 실기시험장을 상시 운영해 주민 누구나 기초부터 항공촬영까지 단계별 드론 교육에 참여할 수 있는 환경을 마련한다.
드론 인력 양성과 레저문화 확산에도 힘을 싣는다. 이달부터 초등학생, 어르신, 공직자 등을 대상으로 맞춤형 드론교실을 운영하고 오는 9월에는 '북구청장배 전국 드론축구대회'를 개최해 드론 문화의 저변을 확대한다.
또한 첨단 산단과 석곡동 일원 28.97㎢ 규모의 드론특별자유화구역을 중심으로 스마트 드론 관제 시스템 등 다양한 사업을 추진해 드론 산업 생태계 조성을 위한 기술 실증 및 상용화를 지원한다.
행정 전반에도 드론을 활용한다. AI 산불감지 시스템과 드론스테이션, 열화상 CCTV가 연계된 '드론-ICT 기반 산불관리 플랫폼'을 연중 운영해 산불을 실시간으로 감지한다.
이 외에도 지적 조사, 시설물 안전 점검, 생태환경 모니터링 등 행정업무 곳곳에 드론을 도입해 행정의 효율성을 제고할 방침이다.
bless4ya@newspim.com