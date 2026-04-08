프랑스 기업 사절단 방한, 한·프 협력 확대 논의

AI 핵심 요약beta
- 비즈니스 프랑스가 8일 마크롱 대통령 순방 맞춰 프랑스 기업 사절단 방한 일정을 마무리했다.
- AI·우주·방산 등 33개사 기업이 국내 기업·기관과 공급망·사업 협력을 논의했다.
- 100건 이상 B2B 미팅과 말롱고 MOU 체결로 중장기 공동 개발 관계를 구축했다.
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말롱고-티디에프코리아 MOU 체결
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 주한 프랑스대사관 산하 비즈니스 프랑스는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 한·일 순방 일정에 맞춰 진행된 프랑스 기업 사절단의 방한 일정을 마무리했다고 8일 밝혔다.
이번 사절단에는 인공지능(AI), 우주, 방산, 에너지, 헬스케어, 농식품, 소비재 등 전략 산업 분야의 프랑스 기업 33개사가 참여했다. 이들은 국내 기업, 연구기관, 대학 등과 공급망 구축 및 사업 협력 방안을 논의했다.
이번 방한은 단순 수출을 넘어 공동 개발(Co-development)을 중심으로 한 중장기 협력 관계 구축에 초점을 맞췄다. 핵심 광물과 에너지, 데이터 인프라 등 전략 분야 협력과 함께 산업·에너지 전환, 소비재 시장 확대 등이 주요 의제로 다뤄졌다.
비즈니스 프랑스에 따르면 4월 6일 기준 100건 이상의 개별 B2B 미팅이 진행됐으며, 참여 기업들은 국내 주요 산업 주체들과 협력 기회를 모색했다.
방한 기간 중 프랑스 커피 기업 말롱고는 티디에프코리아와 업무협약(MOU)을 체결하고 국내 제품 및 커피 머신 공급 확대에 합의했다.
이번 사절단은 비즈니스 프랑스를 중심으로 팀 프랑스 엑스포트, 주한 및 주일 프랑스대사관, 프랑스 대외무역자문위원회(CCEF), 프랑스 경제인협회(MEDEF International), 라 프렌치 테크, 재일·재한 프랑스상공회의소 등 유관 기관 협력을 통해 추진됐다.
비즈니스 프랑스 관계자는 이번 방한이 양국 기업 간 기술 협력과 공동 사업 기회 확대의 계기가 됐다고 평가하며, 향후에도 프랑스 기업의 한국 진출과 양국 간 산업 협력을 지속 지원할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com