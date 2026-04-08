전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.08 (수)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

[현장] 대전 대덕구 통합돌봄, 1년에 국민 369명 발굴…안심주택 '만족도 100%'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대덕구 통합돌봄팀장이 7일 설명회에서 케어안심주택 효과를 밝혔다.
  • 늘봄채는 1인 가구 월 11만원에 방문 의료를 제공하며 만족도 100%를 기록했다.
  • 민간 연결과 구청장 지원으로 대상자 발굴과 맞춤 서비스를 선도한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대전 대덕구 노인, 11년 만에 2배 '껑충'
다학제 회의로 2주 내 맞춤형 계획 세워
선도 정책 비결은…민간서비스 연계 주도
방치된 LH 공실 이용…돌봄건강학교 운영
한국타이어 맞손…장애인 집 보수도 지원
'LH 고령친화 주택' 활용…돌봄 공간 마련

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = "간호사와 사회복지사가 상주해 응급 상황에도 신속한 대응이 가능해요. 저혈당 쇼크로 쓰러진 어르신을 발견한 사례도 있습니다."

옥지영 대전광역시 대덕구 통합돌봄팀장은 지난 7일 지역사회 통합돌봄 관련 출입기자단 설명회에서 이같은 내용을 밝혔다.

대전 대덕구가 시행 중인 '케어안심주택(늘봄채)'가 100%의 만족도를 나타내면서 통합돌봄의 새로운 이정표를 제시하고 있다. 대전 대덕구는 연평균 369명의 통합돌봄 대상자를 발굴하고 다양한 의료·요양 서비스를 맞춤형으로 제공하기 위해 민간 기업과의 연결에 역량을 집중하고 있다.

◆ 대덕구 '늘봄채' 만족도 100%…1인 가구 월 11만원에 '방문 의료' 지원

보건복지부가 지난달 27일 통합돌봄 제도를 전국에서 시행한 가운데 대전 대덕구는 그보다 앞선 2019년부터 통합돌봄 시행을 위한 기반을 마련했다. 통합돌봄은 일상생활이 어려워 돌봄이 필요한 65세 이상 노인과 의료 필요도가 높은 심한 장애인 등이 병원이나 시설이 아닌 자신이 살던 집에서 건강하게 생활할 수 있도록 필요한 서비스를 맞춤형으로 지원한다.

대전 대덕구가 통합돌봄을 선도적으로 시행한 이유는 인구 구조가 변화했기 때문이다. 올해 전체 인구 16만5535명 중 노인인구가 3만7459명(22.9%)에 달한다. 2015년 전체 인구 중 노인인구가 차지하는 비중은 11.1%였는데 11년 만에 2배 이상 늘었다. 등록장애인 1만663명 중 65세 이상 비중이 54%를 차지해 노인 장애인이 많은 상황이다.

옥 팀장은 "이는 대덕구만의 문제가 아니라 전국이 비슷한 상황으로 지역사회에서 '노인을 잘 돌보자'라는 의미로 시작했다"며 "저희는 이 정책을 따라가고 싶은 자치구가 아니라 정책을 선도적으로 할 수밖에 없는, 골든타임을 놓치고 싶지 않은 자치구"라고 설명했다.

대전광역시 대덕구 돌봄건강학교 [사진=보건복지부] 2026.04.08 sdk1991@newspim.com

대덕구는 최근 3년 동안 1679명의 통합돌봄 대상자를 관리해 왔다. 본인이 직접 신청한 경우는 570건, 발굴은 1109건으로 연평균 369명의 대상자를 직접 발굴했다. 대덕구는 통합정보모니터링단과 발굴단을 만들어 발굴에 힘쓸 예정으로 앞으로도 통합돌봄 대상자는 증가할 것이라고 전망했다.

대덕구는 의료 필요도, 주거 형태 등을 조사해 대상자로 선정되면 한 사례를 두고 통합지원 회의를 열어 맞춤형 지원 계획을 2주 안에 수립한다. 국민건강보험공단, 군청 담당자 의료 지원센터 등이 모여 의료기관은 어디로 선정할지, 어떤 서비스를 연결할지, 도시락을 배달할지 등을 세운다. 이후 다시 구청에서 점검해 필요한 서비스가 없는지 확인하는 절차를 거친다.

대덕구 통합돌봄의 특징은 '예방'과 '돌봄'이다. 전국 최초로 노인과 장애인을 대상으로 돌봄건강학교를 운영하고 있다. 오전 9시부터 오후 3시까지 요리교실, 관절튼튼 운동교실, 인지기능향상프로그램 등 중 원하는 교육을 신청에 참여하면 된다. 그 결과로 대상자의 건강종합점수는 2024년 70.1%에서 2025년 77%로 늘었다.

'늘봄채'는 대덕구 통합돌봄의 핵심 사업이다. 무주택 노인 중 거동이 불편한 통합돌봄 대상자에게 주택을 제공한다. 1인 가구는  가보증금 740만원에 월 11만원을 내면 된다. 2인구는 보증금 1200만원에 월 18만원을 내면 된다.

고령친화건물로 계단, 화장실에 안전바 등이 모두 설치돼 있다. 12호 중 1개 호는 간호사와 사회복지사가 함께 있는 방문의료센터를 제공하는 공용 공간으로 사용하고 나머지 11가구가 거주하고 있다. 11가구 모두 '좋아짐' 또는 '매우 좋아짐'을 선택해 만족도가 100%에 달했다.

옥 팀장은 "처음 입주한 할아버지는 '내가 살았던 곳에서 가장 깨끗하고 따뜻한 집'이라고 한다"며 "간호사 2명과 사회복지사 2명이 오후 6시까지 있고 돌봄로봇 꿈돌이를 통해 위급 상황이 생기면 24시간 어르신의 위기 상황에 대처할 수 있다"고 설명했다.

◆ 통합돌봄 선도 비결, 민간 서비스 연결…"공실이었던 PC방, 돌봄건강학교로"

옥 팀장은 대덕구가 선도적으로 통합돌봄을 추진할 수 있는 배경으로 공적 급여와 민간 서비스의 협력과 지자체 장(長) 의 관심을 꼽았다. 돌봄건강학교가 운영되는 곳은 한국토지주택공사(LH)가 소유한 공간이다. 원래 PC방이었다가 빠지면서 오랜시간 공실이었다. 대덕구는 LH에 찾아가 통합돌봄 서비스를 제공할 수 있도록 공간을 빌려달라고 문을 두드렸다.

옥 팀장은 "설득하기까지 1년 반에서 2년 정도의 시간이 걸렸다"며 "LH에서는 공간을 빌려주고 대덕구가 리모델링해서 통합돌봄을 제공할 수 있는 공간을 만들었다"고 설명했다.

대전광역시 대덕구 '케어안심주택(늘봄채) [자료=보건복지부] 2026.04.08 sdk1991@newspim.com

장애인 통합돌봄 신청이 들어왔을 때도 발로 뛰었다. 장애인복지관을 통해 후원사인 한국타이어를 연결받았다. 통합지원회의를 통해 대덕구는 예산을 지원하고 장애인 복지관은 할 수 있는 서비스를 제공하면서 대상자에게 제공하는 서비스를 확대하고 있다.

늘봄체를 시작할 때도 쉽지 않았다. LH가 매입한 고령친화 주택을 제공하고 대덕구는 방문의료센터 운영비 3000만원을 지원한다.

지자체 장의 의지도 중요하다. 최충규 대덕구청장은 사회복지학을 전공해 통합돌봄을 강조했다. 옥 팀장은 통합돌봄이 지역에 뿌리를 내리려면 기관장의 관심이 중요하다며 만일 구청장이 16명의 인력을 주지 않았다면 선도적 사례로 꼽힐 수 없었을 것이라고 했다.

한편, 현장에서는 통합돌봄이 체계적으로 연계하기 위해 분절적인 전산시스템 연계 확대가 필요하다는 의견도 제기됐다. 복지부는 전국 시행을 하면서 통합지원정보시스템(행복e음)에 8개 시스템이 연동돼 있다. 그러나 치매안심센터는 전산시스템 '안시스'를 이용하고 보건소는 지역보건의료정보시스템(PHIS)를 사용하고 있다.

박재만 통합돌봄지원관은 이날 현장에서 "회의를 거쳐 '치매 안심센터에서 어떤 사업을 해주세요' 등이 유기적으로 연결되려면 결과 등을 완벽하게 주고받아야 한다"며 "개인정보 등을 살펴 내년까지 확대할 예정"이라고 설명했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK 73년 역사 속 최고의 승부수는? [서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 재계 2위 SK그룹이 창립 73주년을 맞아 고(故) 최종건 창업회장과 고 최종현 선대회장의 경영 철학을 되새긴다. 중동 전쟁 후폭풍에 대내외 경제 여건이 악화된 가운데, 차분히 기념식을 챙기며 SK그룹 특유의 SKMS(SK Management System) 정신을 강조한다. 8일 재계에 따르면, SK는 이날 서울 종로구 선혜원에서 창업회장과 선대회장을 기리는 '메모리얼 데이'를 비공개로 연다. 이 자리에는 최태원 SK그룹 회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장(부회장) 등 SK 오너 일가와 일부 경영진이 참석할 것으로 알려졌다. 행사가 열리는 선혜원은 최종건 창업회장의 사저이자 연구소로 사용된 공간으로, 현재는 인재 육성의 상징적 장소로 활용되고 있다. SK그룹은 해마다 창립 기념일에 선혜원에서 비공개 행사를 통해 그룹의 정체성과 경영 방향을 점검해 왔다. ◆ 1953년 4월 8일 창업주 최종건 회장이 세운 선경직물이 그룹 모태 SK그룹은 한국전쟁 직후인 1953년 4월 8일, 창업주인 최종건 회장이 설립한 선경직물(현 SK네트웍스)이 모태다. 선경직물은 나일론을 만들며 본격적인 섬유기업으로 빠르게 성장, SK그룹의 초석을 쌓았다. 1973년 동생 최종현 선대회장은 SK(당시 선경)를 세계 일류의 에너지·화학 회사로 키우기 위해 발 벗고 뛰었다. 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션)를 인수하고 해외 유전 개발에 나섰다. 서울 종로구 서린동 SK그룹 사옥 [사진=뉴스핌 DB] 현 최태원 회장의 부친인 최종현 회장은 정유화학에서 멈추지 않고 통신에 눈을 돌렸다. 1992년 노태우 정부 때 제2이동통신사업자로 선정됐지만 특혜 시비로 1주일만에 사업권을 자진 반납해야 했다. 이후 1994년 민영화되며 매물로 나온 한국이동통신(현 SK텔레콤)경쟁 입찰에 참여해 경영권을 확보했다. 현재 SK그룹의 핵심으로 꼽히는 반도체 사업 역시 최종현 회장이 1978년 선경반도체가 출발점이다. 다만 당시엔 전 세계를 강타한 2차 오일쇼크로 꿈을 접어야 했다. 최종현 회장의 의지는 2011년 최태원 회장이 하이닉스를 인수하면서 실현됐다. 최태원 회장은 2012년 SK하이닉스 출범식에서 "30여년 만에 반도체 사업 진출의 꿈을 이뤘다"고 언급하기도 했다. 아버지인 최종현 회장의 경영철학은 1998년, 38세의 나이에 SK그룹을 이어받은 최태원 회장이 이어가고 있다. ◆ 최태원 회장, 2012년 하이닉스반도체 인수 '신의 한수' SK그룹은 1980년 대한석유공사(유공·현 SK이노베이션) 인수를 시작으로 적극적 인수합병(M&A)을 통해 재계 2위 그룹으로 성장했다. 특히 반도체 불황이던 지난 2012년 하이닉스 인수를 통해 그룹 체질을 바꿨다. 현재는 지주회사인 ㈜SK를 중심으로 에너지, 정보통신, 반도체, 배터리, 바이오 등을 주력 사업으로 하고 있다. 그 동안 세 차례 대형 인수합병(M&A)을 통해 삼성에 이은 재계 2위 그룹으로 성장했다는 것이 재계의 일반적 평가다. 특히 최태원 회장이 주도한 지난 2012년의 하이닉스반도체(현 SK하이닉스) 인수는 '신의 한수'로 꼽힌다. 당시만 해도 반도체 업황이 좋지 않았고, 통신과 정유 등 기존 사업과의 시너지 효과가 불분명 하다는 이유로 부정적인 여론이 많았다. 최태원 SK그룹 회장 [사진=뉴스핌 DB] 그러나 최태원 회장은 "(당시 반도체업계 3위 일본 엘피다 파산으로) 반도체 시장 경쟁자가 줄었고 반도체 산업 특성상 신규 진입자가 뛰어들 가능성은 사실상 없다. 게다가 하이닉스가 지금은 실적이 나쁘지만 경쟁력은 여전히 뛰어나다"며 3조원을 들여 하이닉스를 인수했다. SK하이닉스는 현재 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하며 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하고 있다. 올해 초 최태원 회장은 신년사에서 "AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자"라며 '승풍파랑'(乘風破浪)의 도전을 강조했다.  재계 한 관계자는 "SK그룹은 AI의 핵심인 반도체(SK하이닉스)와 통신(SK텔레콤), 에너지 인프라(SK이노베이션)까지 'AI 밸류체인'을 두루 갖춘 대기업으로 세계적으로도 손꼽힌다"라고 말했다. tack@newspim.com 2026-04-08 10:27
사진
"애플 폴더블폰 테스트서 문제 발생" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 =  애플이 첫 폴더블 아이폰의 엔지니어링 테스트 단계에서 예상 외 어려움을 겪으며 대량생산 및 출하 일정이 수개월 지연될 가능성이 제기됐다. 닛케이아시아는 7일(현지시간) 소식통을 인용해 폴더블 아이폰 초기 테스트 생산 과정에서 예상보다 많은 문제가 드러났다고 전했다. 닛케이아시아에 따르면 이 소식통은 폴더블 아이폰의 초기 테스트 생산 단계에서 예상보다 많은 문제가 발생해 이를 해결하고 조정하는 데 추가 시간이 필요하다고 설명했다. 최악의 경우 첫 출하가 수개월 늦어질 수 있으며, 이는 애플의 폴더블 기기 진입 전략에 차질을 줄 전망이다. 다만 블룸버그 통신은 이날 애플이 여전히 오는 9월 아이폰 18 프로와 프로 맥스와 함께 첫 폴더블 아이폰을 출시할 예정이라고 전했다. 다만 출시 시점이 확정된 것은 아니며 생산이 본격 가동되지 않은 상태로 6개월 여유가 있어 조정 가능성이 남아있는 것으로 알려졌다.  이날 소식에 애플 주가는 장중 5.1%까지 하락한 뒤 오후 거래에서 3% 가까이 떨어졌다. 미국 동부시간 오후 2시 27분 애플은 전장보다 2.88% 내린 251.41달러를 기록했다. 애플 로고 [사진=블룸버그통신] mj72284@newspim.com 2026-04-08 03:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동