수원 학부모 603명, 혁신적 교육 실현할 적임자로 유은혜 지지 선언

학부모들 "아이들의 가능성을 발견하고 현실로 바꾸는 희망의 사다리가 돼야"

유은혜 "교육 주체로서 학부모와 상시 소통하고, 함께 하는 교육정책 실현"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 수원특례시 지역 학부모 603명이 경기교육 미래를 위한 선택으로 역대 최장수 교육부 장관 유은혜 경기도교육감 예비후보에 대한 공개 지지를 선언했다.

4월 7일 유은혜 경기도교육감 예비후보를 지지하는 수원 학부모 603인 지지선언. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

학부모 중심의 조직적 지지 선언으로는 이례적인 대규모로 향후 선거 구도에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다.

수원지역 학부모 대표들은 지난 7일 오후 유은혜 예비후보 선거사무소에서 발표한 지지 선언문을 통해 "경기교육의 새로운 100년을 설계하고 아이 한 명 한 명의 꿈이 존중받는 교육 환경을 만들기 위해 뜻을 모았다"며 "공정하고 따뜻한 혁신적 교육을 실현할 적임자로 유은혜 예비후보를 지지한다"고 8일 밝혔다.

이들은 "교육은 단순한 지식 전달을 넘어 아이들의 가능성을 발견하고 현실로 바꾸는 희망의 사다리가 돼야 한다"며 교육의 본질적 가치를 강조했다.

4월 7일 유은혜 경기도교육감 예비후보를 지지하는 수원 학부모 603인 지지선언. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

특히 "유은혜 예비후보는 교육부 장관을 역임하며 교육 현장의 복잡한 갈등을 소통으로 해결하고 실질적인 변화를 이끌어 낸 검증된 리더"라며 "학부모의 마음을 누구보다 잘 이해하고 아이들의 안전과 행복을 최우선으로 생각하는 후보"라고 평가했다.

이어 학부모들은 "경기도 교육의 중단 없는 도약을 위해 유은혜 예비후보와 끝까지 함께 하겠다"며 ▲학생이 주인이 되는 교육▲교권과 학생 인권이 조화를 이루는 학교▲지역사회와 성장하는 경기교육 미래 등을 강조했다.

유은혜 예비후보는 "수원은 교육 브랜드로서 매우 좋은 성과들을 갖고 있는 지역"이라며 "지자체와 교육청 간 협력 시스템을 계속해서 확대할 필요가 있다"고 밝혔다.

또한 "유·초·중·고교 학교급별로 발달 단계에 따라 아이 한 명 한 명 맞춤형 교육이 가능하도록 고민하고 실천하는 과정에 학부모가 반드시 참여해야 한다"며 "교육 주체로서 학부모와 상시 소통하고 진단, 평가, 보완하는 과정을 통해 함께 결정하고 책임지는 교육정책을 경기도에서부터 실현해야 한다"고 덧붙였다.

4월 7일 유은혜 경기도교육감 예비후보를 지지하는 수원 학부모 603인 지지선언. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

이어 유은혜 예비후보는 "단일화 과정에 여러 허들 있지만 하루하루 최선을 다해 단일 후보로서 오는 6월 3일 여러분과 승리의 기쁨을 나눌 수 있도록 후보로서 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com