[뉴스 분석] '대범 수용' 언급 北, '조롱·차단'으로 선 긋고 '미사일' 발사

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김여정 '긍정'→장금철 '조롱'…하루 만에 뒤집힌 대남 메시지

"재발방지 명분 고정·대화 기대 차단"…적대적 두 국가 재확인

홍민 "대화 재개 기대 차단" 양무진 "신형 ICBM 엔진 실험 추정"

임을출 "말 아닌 행동으로 주도권 과시…핵무력 고도화 궁극 목표"

[서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 북한이 김여정 노동당 총무부장 담화에 이어 장금철 외무상 1부상 겸 10국장 명의 담화를 연달아 내놨다. 긴장 완화 신호와 적대 구도 유지가 동시에 작동하는 복합적 국면이라는 분석이다.

북한은 전날인 7일 밤 장금철 담화에서 "한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 '이례적인 우호적 반응' '정상들 사이의 신속한 호상 의사 확인'으로 받아들이며 개꿈같은 소리를 한다면 이 역시 세인을 놀래우는 멍청한 바보들의 '희망섞인 해몽'으로 기록될 것"이라고 비난했다.

지난 6일 이재명 대통령의 북한 침투 무인기 사건에 대한 첫 유감 표명과 이에 대한 김 부장의 긍정 평가를 두고 한국 정부가 관계 개선 신호로 해석한 데 대한 반응이다.

이에 대해 전문가들은 북한이 표면적으로는 남측 정부의 유감 표명을 수용하는 모습을 보이면서도 실제로는 재발방지 명분을 축적하고 대화 재개 가능성을 차단하는 데 방점을 찍고 있다고 분석했다.

김여정 북한 노동당 총무부장. [뉴스핌 자료]

◆ "韓 과잉 해석 조롱해 관계 개선 시도 원천 봉쇄"

홍민 통일연구원 선임연구위원은 김여정 담화가 '한국 측 잘못 → 유감 표명 → 북측의 관대한 수용 → 재발 때 응징 정당화'로 이어지는 구조를 갖췄으며, 장금철 담화는 여기서 한 측 잘못과 재발 때 응징 정당화를 강화하는 보충 담화라고 분석했다.

홍 선임연구위원은 김여정이 '접촉 시도 단념'까지 언급한 것을 핵심으로 꼽았다.

홍 선임연구위원은 "재발방지 촉구와 함께 접촉 단념을 요구한 것은 남북 대화 재개 가능성을 선제 차단하려는 것"이라며 "유감 표명을 관계 개선 계기로 활용하려는 시도를 원천적으로 봉쇄하는 메시지"라고 봤다.

홍 선임연구위원은 "(장금철 담화에서) 한국 정부의 과잉 해석을 공개 조롱함으로써 이 논리 전개 자체를 봉쇄했다"며 "유엔 인권이사회 결의 찬성이라는 '행동의 이중성'을 추가 근거로 제시해 차단 논리를 강화했다"고 진단했다.

이번 담화의 목적이 ▲남북 대화 재개 가능성 기대 원천 차단 ▲'잘못 인정 → 관계 회복' 논리 전개 원천 차단 ▲대화 물꼬 활용 시도 사전 봉쇄의 3가지이며 결과적으로 김여정·장금철 담화는 재발방지와 '적대적 국가관계' 효과 극대화가 초점이라는 진단이다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 국무위원장 김정은이 군수공업을 담당하는 제2경제위 산하 중요 군수공장을 방문했다고 관영 조선중앙통신이 12일 보도했다. 사진은 김정은이 이 공장에서 생산된 권총으로 사격하는 모습. [사진=북한매체 종합] 2026.03.12 yjlee@newspim.com

◆ 김여정→장금철 '이중 메시지'…관리모드 전환 부담 반영

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 북한이 김여정 담화와 장금철 담화를 연이어 내놓은 점에 주목했다.

양 교수는 "김여정 담화를 통해 한 측의 긴장완화 노력을 평가했다가, 하루 만에 장금철 담화로 적대적 두 국가 노선을 재확인했다"며 "한 측이 이를 긍정적으로 해석하자 곧바로 차단하려는 의도가 반영된 것"이라고 분석했다.

양 교수는 "김여정 담화를 김여정 담화로 뒤집기 어려운 상황에서 장금철 담화로 보완한 측면이 있다"며 "대남관계를 대결 모드에서 관리모드로 급전환하는 데 대한 부담이 작용한 것"이라고 봤다.

북한 내부의 전략적 고민이라는 분석이다. 양 교수는 "중동 전쟁 등 대외 불확실성이 커진 상황에서 방향성을 고심 중"이라며 "이재명 정부는 일희일비하지 않고 한반도 상황의 안정적 관리를 위해 선제적 긴장 완화와 평화 조치를 지속할 필요가 있다"고 제언했다.

한이 강원도 원산 일대에서 스커드 계열로 추정되는 탄도미사일을 발사하는 장면을 노동신문이 보도한 사진. 원산은 북한의 대표적인 동해 탄도미사일 발사 거점으로 꼽힌다. [사진 출처= 노동신문] 2026.04.08 gomsi@newspim.com

◆ 北 이틀 연속 발사체 발사…"말이 아닌 행동으로 주도권 과시"

북한은 연이은 담화에 이어 7·8일 이틀 연속 미사일 무력시위를 했다.

양 교수는 "미사일 발사는 북한이 지속해온 신형 대륙간탄도미사일(ICBM) 개량 등을 위한 탄소섬유 복합재료 대출력 고체발동기 지상분출 시험 이후 실제 발사를 위한 엔진 실험으로 추정된다"고 분석했다.

양 교수는 "이란 전쟁을 보면서 미국 본토를 공격할 수 있는 핵억제력 강화를 지속하고 이를 외부적으로 과시하기 위해 발사한 것"이라고 설명했다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "이 대통령의 유감을 실리적으로 수용하는 척하면서도 뒤로는 미사일 발사라는 물리적 타격 수단을 고도화 한 것"이라며 "김여정·장금철 담화에서 드러난 '공고한 적대적 두 국가' 기조와 연계해 볼 때 말이 아닌 행동(무력)으로 주도권을 과시하는 과정"이라고 진단했다.

임 교수는 "궁극적으로 김정은 정권은 한미가 자신들을 더 이상 위협할 수 없는 수준으로 핵무력을 고도화하는 것이 목표"라며 "이런 관점에서 보면 북한의 신형 탄도미사일 발사는 계속 이어질 수 밖에 없을 것"이라고 내다봤다.

hyun9@newspim.com