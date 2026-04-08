대구 수성구, 공영주차장 승용차 5부제 캠페인 진행

AI 핵심 요약beta
- 대구 수성구는 8일 원유 수급 위기 대응 공영주차장 승용차 5부제 캠페인을 진행했다.
- 구청 주차장 입구에서 민원인에게 안내문 배부와 참여 방법 안내를 실시했다.
- 번호 끝자리별 요일 이용 제한으로 에너지 절약 유도하며 주민 협조를 당부했다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 최근 원유 수급 불안정에 따른 에너지 위기 상황에 대응해 공영주차장 승용차 5부제 정책을 시민들에게 알리기 위한 홍보 캠페인을 진행했다고 8일 밝혔다.
이번 조치는 정부의 '원유 수급 위기 경계 단계' 발령에 따른 에너지 절약 및 수요 관리 대책의 일환으로 공공부문이 선도적으로 에너지 절감에 참여하고 시민들의 자발적인 동참을 유도하기 위해 마련됐다. 수성구는 8일 구청 주차장 입구에서 방문 민원인을 대상으로 안내문을 배부하고, 제도의 취지와 참여 방법을 안내했다.
공영주차장 승용차 5부제는 차량 번호 끝자리에 따라 요일별 이용을 제한하는 방식으로 운영된다. 월요일에는 끝자리 1·6, 화요일에는 2·7, 수요일에는 3·8, 목요일에는 4·9, 금요일에는 5·0번 차량의 이용이 제한된다.
수성구청 관계자는 "이번 5부제 시행으로 일시적인 불편이 따를 수 있으나, 국가적 에너지 위기 상황 극복을 위한 조치"라며 "주민 여러분의 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다. 수성구는 향후 에너지 절약 실천을 위한 다양한 정책과 홍보 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
yrk525@newspim.com