대구 수성구·달성군 '미술관 옆 동물원' 뜨거운 인기

AI 핵심 요약beta
- 대구 수성문화재단이 8일 달성군과 연계한 투어 프로그램 '미술관 옆 동물원'을 운영했다.
- 수성구 문화도시 사업으로 기획된 이 프로그램이 전 15회차 매진을 기록했다.
- 4월부터 5월 주말 운영되며 인스타 조회수 3만 회 돌파와 추가 프로그램 확대를 계획한다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성문화재단이 달성군과 협력해 운영 중인 광역 연계 투어 프로그램 '미술관 옆 동물원'이 전 회차 매진을 기록하며 높은 관심을 받고 있다. 이번 프로그램은 수성구가 2024년 대한민국 문화도시로 선정됨에 따라 추진 중인 '문화도시 조성사업'의 하나로 기획됐다.
수성구의 문화예술 기반 시설과 달성군의 우수한 자연·생태 자원을 연계해 도심과 자연을 동시에 체험할 수 있는 관광 콘텐츠로 주목받고 있다. 특히 사전 예약 시작과 동시에 신청이 빠르게 마감되며 총 15회차가 모두 매진됐다.
온라인 반응 또한 뜨겁다. 해당 프로그램 홍보를 위해 게시된 인스타그램 콘텐츠는 조회수 3만 회를 돌파했으며, 수성구청 공식 페이스북 게시물에도 많은 댓글이 달리며 프로그램 관련 문의도 지속되고 있다.
'미술관 옆 동물원' 투어는 4월부터 5월까지 매주 주말 운영된다. 수성구와 달성군 주요 관광지를 연계한 코스로 구성돼 참가자들에게 색다른 문화관광을 제공하고 있다.
수성문화재단 관계자는 "문화도시 조성사업으로 선보인 이번 프로그램이 전 회차 매진을 기록한 만큼, 남은 기간에도 참여자 만족도와 운영 완성도를 높이겠다"고 말했다.
한편, 이번 사업은 지역 간 관광자원을 연계한 광역형 관광모델로, 관광객 체류시간 확대와 지역 상권 활성화에 기여할 것으로 기대된다. 재단은 이번 호응에 힘입어 올해 하반기에도 새로운 광역 연계 프로그램을 기획해 확대 운영할 계획이다.
yrk525@newspim.com