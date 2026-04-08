경기문화재단 실학박물관, 다산 정약용 선생 서세 190주기 묘제·헌다례 봉행

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다산연구소와 함께 다산 정약용의 업적을 기리고, 그 정신을 현대적으로 계승하기 위해 마련

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기문화재단 실학박물관과 다산연구소는 지난 7일 남양주시 정약용유적지 내의 정약용 선생 묘소에서 시민과 연구자, 문중 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '다산 정약용 선생 서세 190주기 묘제 및 헌다례'(이하 다산 정약용 묘제)를 봉행했다고 8일 밝혔다.

다산 정약용 선생 서세 190주기 묘제 참석자들이 정약용 선생 묘소 앞에서 묵념을 올리고 있다. [사진=경기문화재단]

다산 정약용 묘제는 다산 정약용의 업적을 기리고, 그 정신을 현대적으로 계승하기 위해 마련됐다.

매년 다산 정약용 선생의 기일인 4월 7일(음력 2월 22일 양력 변환)에 맞춰 시민과 함께 참배를 올린다.

2006년 다산연구소의 주도로 시작됐으며, 2009년 실학박물관 개관 이후 두 기관이 협력하여 운영해왔다.

행사는 올해로 20년째를 맞이하며 다산 정신 계승의 새로운 전통으로 자리 잡았다.

특히 올해는 묘제 20주년을 기념해 실학박물관 열수홀에서 '다산 정약용의 실학정신과 K-문화예술'을 주제로 한 임진택 진흥원장의 특별강연이 진행됐다.

임진택 진흥원장은 실사구시와 경세치용 정신을 바탕으로 교육의 의미를 개인의 학문 성취에서 실천과 공동체 기여로 확장한 정약용 선생 교육사상의 중요성을 역설했다.

한편, 실학박물관은 오는 5월 12일, 24절기를 고대인의 관측과 기록, 실학자의 지혜와 가치 공유, 현대인의 성찰과 실천으로 풀어낸 특별기획전 '이십사二十四 : 하늘을 읽어 땅을 살리다' 개막을 앞두고 있다.

전시와 연계한 다채로운 체험 교육과 지역 농가 협력 프로그램 운영을 통해 실학의 실천적 가치를 공유해 나갈 계획이다.

실학박물관 김필국 관장은 "다산 정약용 묘제는 다산 선생이 평생을 추구했던 실사구시의 학문 자세와 백성을 사랑하는 마음을 다시금 되새기며, 전통의 맥을 잇는 소중한 행사"라며, "앞으로도 실학박물관은 지역사회와 협력하여 실학 정신을 현대적으로 계승하고 확산하기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com