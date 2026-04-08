전북교육청, 정치중립 위반 집중신고 운영...공직기강 확립

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 8일 6월 3일까지 공무원 정치중립 위반행위 집중신고 기간을 운영한다.
- 교직원의 정당 가입, 선거 개입, SNS 지지 표현 등을 점검 대상으로 삼았다.
- 위반 사실 적발 시 고의·과실 여부와 관계없이 무관용 원칙으로 엄정 조치한다.
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위반행위 신고 접수 및 무관용 원칙 적용 통한 엄정 대응 방침
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청이 지방선거를 앞두고 공직기강 확립과 정치적 중립 의무 강화에 나선다.
8일 도교육청에 따르면 오는 6월 3일까지 '공무원 정치중립 위반행위 집중신고 기간'을 운영하고, 소속 교육행정기관과 공·사립학교 교직원 전반을 대상으로 점검을 실시한다.
주요 점검 대상은 특정 정당 가입 및 활동, 경선운동 개입, 특정 후보 업적 홍보 등 선거 영향 행위를 비롯해 SNS를 통한 지지·반대 의사 표현, 가짜뉴스 게시·유포, 복무 위반과 직무태만 등 기강 해이 사례다.
정치적 중립 위반이나 공직기강 문란 행위는 도교육청 누리집 내 부패·공익신고센터를 통해 신고할 수 있으며, 도민과 교직원 누구나 참여 가능하다.
도교육청은 접수된 제보에 대해 즉시 조사에 착수하고, 위반 사실이 확인될 경우 고의·과실 여부와 관계없이 관련 법령에 따라 무관용 원칙으로 엄정 조치할 계획이다.
이홍열 감사관은 "선거를 앞두고 공직기강 해이와 정치적 중립 위반을 사전에 차단하는 것이 중요하다"며 "비위 행위에 대해서는 엄중히 책임을 물어 신뢰받는 공직사회를 구현하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com