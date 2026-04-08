용인문화재단, 공공부문 차량 2부제 이행 강화

AI 핵심 요약beta
- 용인문화재단이 8일 정부 차량 2부제 시행에 따라 이행 점검 체계를 강화했다.
- 부서별 담당자가 평일 주차장 차량을 1일 1회 점검하고 결과를 보고한다.
- 에너지 절약 정책 동참과 공공기관 책임성을 높인다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인문화재단은 정부의 공공부문 차량 2부제 시행지침에 따라 재단 내 차량 2부제 이행 점검 체계를 강화하고 에너지 절약 실천에 적극 나선다고 8일 밝혔다.
정부는 이날부터 공공기관 승용차 5부제를 2부제(홀짝제)로 강화 시행 중이다.
차량 번호판 끝자리가 홀수면 홀수일, 짝수면 짝수일에만 운행 가능하며 토·일요일과 공휴일은 제외된다. 공공기관 운영 공영주차장에는 승용차 5부제가 별도 적용된다.
이에 용인문화재단은 부서별 담당자를 지정하고 평일 주차장 내 차량 운행 여부를 1일 1회 정기 점검한다. 주차장 외 인근 주차시설·도로변 점검도 병행하며 일일 이행·점검 결과를 퇴근 전 자체 보고하는 체계를 운영한다.
재단 관계자는 "이번 점검으로 정부 에너지 절약 정책에 동참하고 공공기관 책임성을 높이겠다"며 "차량 2부제는 에너지 위기 대응과 솔선수범의 의미가 크다"고 밝혔다. 재단은 체계적 운영으로 정책 실효성을 강화할 방침이다.
seraro@newspim.com