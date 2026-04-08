부산시교육청, 공간재구조화사업 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 9일 공간재구조화사업 워크숍 개최를 밝혔다.
- 2026년 사업 대상학교 8곳 코칭위원과 담당자 30여 명이 참여한다.
- 우수사례 공유와 코칭 방향 안내로 학교 공간 혁신을 도모한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 9일 2026년 공간재구조화사업 추진학교 사전기획 코칭위원 및 학교 담당자를 대상으로 '사전기획 톺아보기' 워크숍을 개최한다고 8일 밝혔다.
이번 사업은 2021년부터 현재까지 40년 이상 된 노후 학교를 대상으로 학교 공간을 사용자(학생, 교사, 학부모, 지역사회) 중심으로 새롭게 설계하여 미래 교육에 적합한 배움과 생활의 장으로 만드는 사업이다.
워크숍에는 2026년 공간재구조화사업 대상학교 8곳의 사전기획 코칭위원과 학교 담당자 30여 명이 참여한다.
주요 내용은 ▲공간재구조화사업 우수학교 경험·사례 나눔 ▲사전기획 코칭 방향 안내 ▲사전기획 코칭위원과 학교 담당자 간 협의 등이다.
공간재구조화사업 사전기획 코칭위원은 대상 학교의 담당자와 긴밀히 소통하면서 해당 학교가 단순히 노후시설 개선이 아닌 교육과정 중심의 공간으로 거듭날 수 있도록 사전기획의 방향과 절차 안내 및 조언을 하게 된다.
김석준 교육감은 "학교 공간재구조화사업의 성공적 추진을 위한 코칭위원과 담당자의 소통 협력이 강화될 것"이라며 "학교 공간이 학생들의 배움과 성장이 이루어지는 삶의 터전이 될 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com