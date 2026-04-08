삼척시, 김광철 부시장 '시장 권한대행 체제' 전환

AI 핵심 요약beta
- 박상수 삼척시장 8일 예비후보 등록으로 직무 정지했다.
- 김광철 부시장 중심 권한대행 체제가 가동되며 행정 공백 최소화한다.
- 민생안정·재난대응·선거 공정 지원 등 주요 과제 추진한다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시는 박상수 시장이 제9회 전국동시지방선거 예비후보로 등록함에 따라 8일부터 직무가 일시 정지되면서 김광철 부시장을 중심으로 한 권한대행 체제에 돌입했다고 8일 밝혔다.
시는 행정 공백을 최소화하기 위해 권한대행 중심의 운영체계를 가동하고, 주요 현안에 대한 점검을 강화해 시정의 연속성을 유지할 방침이다.
특히 고유가로 인한 서민경제 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 물가 안정과 취약계층 보호 등 민생안정 대책을 최우선 과제로 설정하고 대응에 나선다. 아울러 봄철 산불과 자연재해, 안전사고에 대비해 재난 대응체계를 재점검하고 현장 중심의 예방 활동도 강화할 계획이다.
또한 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거를 앞두고 공정하고 투명한 선거 환경 조성을 위한 행정 지원에 만전을 기하는 한편, 공직자의 정치적 중립 의무 준수와 공직기강 확립에도 힘쓴다. 주요 현안사업과 법정업무 역시 차질 없이 추진할 예정이다.
삼척시는 이날 권한대행 주재로 '제9회 지방선거 대비 지자체장 권한대행 업무처리 회의'를 열고 민생안정, 재난대응, 시민안전 등 분야별 추진계획을 점검했다.
김광철 부시장은 "권한대행 체제에서도 지역 현안사업이 차질 없이 진행되도록 최선을 다하겠다"며 "시민 생활과 직결된 행정은 흔들림 없이 추진하고, 공정한 선거가 이뤄질 수 있도록 행정적 지원에도 만전을 기하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com