경기도교육청, '찾아가는 중대재해 예방 교육' 확대

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4~6월 전 기관 대상 맞춤형 대면 교육... 학교 관리자부터 업무담당자까지 확대

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 교육 현장의 안전 문화를 확산하고 중대재해 없는 안전한 근로환경을 조성하기 위해 전국 최대 규모의 '찾아가는 맞춤형 중대재해 예방 교육'을 전면 확대 시행한다.

'찾아가는 맞춤형 중대재해 예방 교육'을 전면 확대 시행한다. [사진= 경기도교육청]

도교육청은 4월부터 오는 6월까지 세 달간 도내 학교 관리자 등을 대상으로 실질적인 중대재해 예방 역량을 강화하기 위한 맞춤형 대면 교육을 추진한다고 8일 밝혔다.

이번 교육은 도교육청 소속 전문 강사가 전 기관을 직접 방문하는 대면 방식으로 진행된다.

특히 올해는 지난해 집합교육에 대한 높은 수요와 전국에서 가장 많은 학교 수를 보유한 경기도의 특성을 반영해 교육 대상과 횟수를 대폭 늘렸다. 하반기에는 학교 관리자를 넘어 실무 업무 담당자까지 교육 대상을 확대할 계획이다.

주요 교육 내용은 도교육청이 자체 제작해 보급한 중대재해처벌법 업무 지침을 바탕으로 ▲중대재해처벌법 전반의 이행 사항 ▲교육기관 내 주요 중대재해 사례 분석 ▲구체적인 사고 대응 방안 등으로 구성됐다.

도교육청은 실효성 있는 안전 관리를 위해 올해 '위험성평가 및 학교 안전보건관리 지원 사업'에 총 76억 원의 예산을 편성했다.

이를 통해 교육시설은 물론 특히 사고 위험이 높은 급식실 등의 유해·위험 요인을 사전에 발견하고 즉각 제거할 수 있도록 지원 체계를 강화했다.

도교육청 관계자는 "이번 교육은 현장에서 중대재해처벌법에 따른 이행사항을 철저히 인지하고 실천하는 데 중점을 두었다"며 "내실 있는 예방 사업을 지속해 교직원과 학생 모두가 안심할 수 있는 경기미래교육 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.

임태희 교육감은 "학교 안전은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "촘촘한 안전망 구축과 선제적인 예방 교육을 통해 중대재해 걱정 없는 안전한 학교 현장을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

beignn@newspim.com