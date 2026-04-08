[MLB] 폰세, 결국 수술대로…최소 6개월 결장 '시즌 아웃'

AI 핵심 요약beta
- 코디 폰세가 8일 토론토 감독으로부터 오른쪽 무릎 전방십자인대 수술을 공식화했다.
- 폰세는 지난달 31일 정규시즌 첫 등판에서 내야 땅볼 처리 중 무릎이 손상돼 수술을 결정했다.
- KBO 4관왕 출신 폰세의 사실상 시즌 아웃으로 토론토 선발진 부상자가 4명으로 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO를 평정하고 메이저리그에 돌아온 코디 폰세가 결국 수술대에 오르게 됐다.
존 슈나이더 토론토 감독은 8일(한국시간) LA 다저스와 홈경기를 앞두고 폰세의 수술 결정을 공식화했다. 폰세는 다음 주 미국에서 오른쪽 무릎 전방십자인대 수술을 받을 예정이며 재활 기간은 최소 6개월로 잡혀 있다. 사실상 2026시즌 아웃이다. 폰세는 이미 LA로 이동해 류현진의 주치의로 유명한 닐 엘라트라체 박사 등과 추가 진단·상담을 마쳤고, 보존 치료 대신 수술을 택했다.
폰세는 지난달 31일(한국시간) 콜로라도 로키스전에서 5년 만의 빅리그 복귀전을 치렀다. 2.1이닝 1피안타 1볼넷 3탈삼진 1실점으로 무난한 투구를 이어가던 3회 내야 땅볼을 처리하다 오른쪽 무릎이 꺾이듯 돌아가며 쓰러졌다. 결국 카트에 실려 나갔고, 정밀 검사 결과 전방십자인대 손상 진단이 내려졌다.
폰세 입장에선 더욱 아쉬운 타이밍이다. 그는 지난해 KBO리그 한화 이글스에서 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진을 기록하며 다승·평균자책점·탈삼진·승률 4관왕과 정규시즌 MVP를 휩쓸었다. 이 활약을 발판으로 토론토와 3년 총액 3000만달러 계약을 맺었다. 시범경기에서는 5경기 13.2이닝 2승 평균자책점 0.66으로 4선발 자리를 꿰찼다. 그러나 정규시즌 첫 등판에서 나온 한 번의 플레이가 시즌 전체를 앗아갔다.
월드시리즈에 도전하는 토론토는 초비상이다. 개막 전부터 호세 베리오스(오른쪽 팔꿈치 피로골절), 셰인 비버(팔꿈치 염증), 트레이 예세비지(어깨 충돌 증후군)가 차례로 이탈했다. 폰세까지 사실상 시즌 아웃이 되면서 토론토 선발진 '종합병동'이 됐다.
메이저리그 공식 홈페이지 엠엘비닷컴은 "토론토는 예세비지, 비버, 폰세, 베리오스까지 모두 부상자 명단에 오른 상태"라며 "두터운 선발진이 강점이던 팀이었지만, 현재 이름들을 보면 상황의 심각성이 드러난다. 단기든 장기든 선발 공백을 반드시 메워야 한다"고 진단했다.
psoq1337@newspim.com